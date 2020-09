Adelina Pestrițu a stârnit o serie de controverse în mediul online după ce a anunat că a fost infectată cu noul coronavirus. La câteva ore, bruneta s-a filmat în spital, unde a povestit că urmează să fie trimisă într-un loc pentru a sta în autoizolare.

Se pare însă că acest lucru nu poate fi posibil. O angajată a unui spital, care ştie toate procedurile legate de cei internaţi cu coronavirus, este sceptică în ceea ce priveşte îmbolnăvirea Adelinei.

Într-un comentariu lăsat pe contul personal al brunetei, asistenta se declară confuză deoarece nu înţelege cum de medicii o lasă să părăsească spitalul, deşi este infectată cu noul coronavirus.

”Doamne, aș vrea să nu greșesc, aș vrea să pot crede asta… Dar nu pot… Având în vedere că muncesc într-un spital la curățenie și toate persoanele care sunt suspecte de covid 19 sunt preluate de asistenți îmbrăcați din cap până în picioare, și plus că nu au voie să părăsească spitalul… Nu știu cum de pe tine te-a lăsat să părăsești spitalul, fiind pozitivă de covid 19….

Abusrd și ciudat

Absurd, ciudat… Așteptăm vești, chiar sunt foarte curioasă ce o să se întâmple pe parcurs, deși eu îți doresc sănătate multă și ție și mai ales familiei, eu nu îmi pot imagina zile fără fetița mea departe… Cred că aș fi într-o depresie deplină, dar dacă asta ne rezervă viaţa, nu avem încotro…însănătoșire grabnică”, i-a scris Adelinei o prietenă virtuală.

Un alt lucru care pune sub semnul întrebării infectarea Adelinei Pestrițu e scos la iveală de o altă internaută. Cu doar câteva ore înainte de a anunțat că și-a pierdut gustul și mirosul, bruneta a postat un story în care se declara enervată de mirosul noului odorizant de mașină, pe care l-a și scos.

“Nu mai vreau niciun brăduț galben în mașină, deși miroase a vanilie”, a spus Adelina Petrițu cu doar câteva ore înainte de a anunța că are Covid și că nu mai are miros și gust.

Mesaj dureros pentru fani

Adelina Pestrițu a anunțat în urmă cu câteva zile că a fost confirmată cu noul coronavirus. Vedeta a povestit pe scurt simptomele care au apărut și în ce stare se află.

”Dragii mei, știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață, trecem prin toate, le ducem pe toate, ne mobilizăm și avem grijă, astfel încât să rămânem sănătoși indiferent de încercările vieții.

Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc, am pus totul pe baza faptului că muncesc foarte mult și că poate căldura de afară m-a făcut să mă simt așa, dar ulterior am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult și am luat decizia să mă testez. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros, nu a fost o senzație pe care am avut-o gust, totul s-a întâmplat treptat.

Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și mi-am dat seama că începe să dispară gustul treptat, am mirosit cel mai puternic parfum din baie și mi-am dat seama că mirosul își face dispariția.”, a spus Adelina Pestrițu.