Adrian Minune este unul dintre cei mai ascultați cântăreți de petrecere. Toată lumea știe că tarifele pe care el practică pentru a cânta la nunți și petreceri nu sunt deloc unele mici. Nu toți știu însă că Adrian Minune nu a dus mereu o viață lipsită de probleme. Deși poate multora nu le vine a crede, celebrul manelist nu a avut mereu. Acesta a fost și motivul pentru care el a renunțat la școală.

Adrian Minune a povestit la un moment dat despre copilăria sa dar și motivul pentru care a renunțat la școală. Se întâmpla în anul 1980, când părinții săi au decis să-l trimită la școală generală din Colentina. Acolo s-a făcut imediat remarcat datorită vocii deosebite pe care o are.

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de a lui Tudor Gheorghe, intitulată „Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelung de toți colegii mei…Deci la doar 6 anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale”, a spus celebrul cântăreț.

De ce a furat Adi Minune o bicicletă

El a spus că din acel moment a participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim solist.

„Elevii din clasele 4- 8 mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă, bunicii mei(Niculina și Vasile), care se trag tot din familie de lăutari, mi-au cumpărat acordeon și m-a dus la un profesor de muzică, D-ul Sfântu, iar mai apoi la Domnul Florian”, a continuat Adrian Minune.

După școala generală, acesta s-a dus la liceu, la Liceul Tehnic Traian. Însă, în clasa a IX-a, cântărețul a renunțat la școală în schimbul evenimentelor în care cânta ca să câștige bani. Ulterior, acesta a început să colaboreze cu diverși lăutari, dar și cu Dan Bursuc, care a devenit impresarul lui.

„Greul vieţii m-a motivat să copilăresc mai puţin şi totuşi am o grămadă de amintiri plăcute. Zilnic făceam naveta la şcoala generală, în Colentina (25 kilometri pe zi, dus-întors), călare pe un Pegas. Recunosc, bicicleta era una furată, n-aveam bani să-mi permit una! Mai toţi la vârsta aceea furau, nu ne dădeam seama! Am învăţat bine, ba chiar am ajuns la concursul „Cântare României” în 1988 finalist pe municipiu”, a mai spus Adrian Minune.