Generalul (r) Adrian Augustin Bărăscu, fostul director al Oficiului pentru Protecția Martorilor, a stat 5 luni arestat și 8 ani în procese. Totul s-a întâmplat din cauza „unui moft al procuroarei DNA Florentina Mirică”, potrivit celor scrise de jurnalistul Laurențiu Dan Ionescu.

Generalul în rezervă a subliniat apoi că acuzațiile procuroarei DNA Florentina Mirică s-au dovedit a nu fi reale. Totuși, acest lucru s-a întâmplat abia după ce el și colegii săi au trecut printr-un adevărat calvar.

„Ulterior, totul s-a dovedit a nu fi real. Nu au existat niciun fel de probe. (…) În comparație cu probele prezentate de DNA în acuzarea noastră, care nu făceau altceva decât să fie interpretări personale sau intenționat eronate, noi am venit cu probe scrise, emise de autorități competente, care au dus la deznodământul juridic vis-a-vis de noi. Finalul a fost o apreciere a nevinovăției noastre și am reușit să ne reabilităm”, a completat Adrian Augustin Bărăscu.

Mai apoi, acesta o oferit și câteva informații despre trecutul său.

„Am terminat școala de ofițeri de poliție în 1990. În entuziasmul și euforia revoluției, credeam că suntem prima promoție care vom aduce dreptatea, justiția, nemaifiind alte opreliști de natură politică în activitatea noastră. Am început activitatea ca judiciarist pentru că, în ciuda faptului că am avut rezultate bune în școală, de mic am vrut să mă fac polițist. Ca și specializare, mi-am ales judiciarul, care din punctul meu de vedere era adevărata muncă de poliție, era lupta cu infractorii, cu răul. Am refuzat categoric, cu toate că aveam posibilitatea, specializărilor mult mai călduțe, cum ar fi circulație, economic, cercetări penale. Mi-am început activitatea în stradă, la una dintre cele mai mari secții de poliție din Drumul Taberei, unde am găsit un colectiv extraordinar, cu oameni integrii, care ne-au de mici și ne-au format într-o direcție corectă a profesiei de polițist.

Ulterior, am fost șeful Biroului Urmăriri la Sectorul 6, căutând persoane care se sustrăgeau executării mandatelor, persoane dispărute de la domiciliu. Am fost și șef de birou la Evidența Informatizată a Persoanei. Ulterior, mi-am desfășurat activitatea în cadrul Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate pe traficul de persoane, unde am reușit, cu un colectiv extraordinar, ridicarea vizelor pentru cetățenii români. Și atunci, la vremea respectivă, Austria era unul dintre statele care se opuneau cu vehemență ridicării vizelor pentru noi. În 2003, am început activitatea la Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, plecând de jos”, a relatat generalul în rezervă.