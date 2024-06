Adrian Mititelu a fost adus la DNA. El afirmă că avocatul Doru Trăilă este menținut în Comisia de Disciplină din cadrul FRF datorită influenței pe care o deține în instanță. În plus, patronul FCU Craiova susține că a fost amenințat cu închisoarea și că sentințele în cazul mai multor persoane din domeniul sportului ar fi fost cumpărate.

Mititelu afirmă că el a fost „băgat la pușcărie” de către această rețea. El susține că, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, exista o legătură între generalii SRI și Federația Română de Fotbal.

„Am fost victima acestor abuzuri și am depus acte că acest mod a funcționat și în cazul meu, Trăilă a cumpărat sentința, mi-a furat clubul de fotbal, m-au băgat la închisoare, el cu această mafie din justiție au plătit FRF pentru a cumpăra sentințe, 10 mil. de euro pentru a câștiga sentințele în apel.

Mi s-a furat clubul, eu am făcut închisoare, am fost la DNA ani la rând, m-au pus să fac flagrant lui Rotaru și DNA nu a mai venit. Cine era la conducere? Kovesi, zeița care făcea justiție pentru cine voia dânsa. I-am deranjat și mi-au dat condamnare, deși m-au amenințat înainte că dacă nu mă potolesc mă bagă la pușcărie. S-au ținut de cuvânt. Ăsta e DNA al lui Kovesi, mi-a zis un procuror că n-am nicio șansă, că mafia e prea mare. Și am depus documente care arată că au fost cumpărate”, a declarat el.