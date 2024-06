Traian Băsescu a comentat cazul deschis de DNA împotriva generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.

Fostul președinte al României a mărturisit că regretă că i-a acordat încredere lui Florian Coldea și că l-a numit în funcția de șef al SRI. A fost deranjat de faptul că SRI nu l-a avertizat în niciun moment despre problemele fratelui său și despre riscul de condamnare al fiicei sale, Ioana. Nu i-a plăcut situația. A investit în Florian Coldea deoarece a dorit să promoveze generația tânără. A oferit funcții importante și altor persoane, precum Laura Codruța Kovesi, dar doar ei doi au rămas în atenția publicului.

S-a ajuns aproape să se ceară arestarea tuturor celor care au susținut lupta anti-corupție în România. Cea mai mare greșeală este să se nege imperfecțiunile. Traian Băsescu a respins acuzațiile lui Adrian Năstase, potrivit cărora dosarul ar fi fost fabricat de Florian Coldea la comanda sa, reiterând că denunțurile au venit de la colegii săi.

„Nu mi-a plăcut, a fost un tânăr în care am investit. Puteam să dau acea funcție unui bătrân SRI-ist, am spus, nu, vreau generația tânără. I-am dat o funcție foarte înaltă, am investit și în el și în Kovesi și în mulți alții, dar ei doi au rămas în atenția opiniei publice. Mai avem puțin și spunem că trebuie să îi arestăm pe toți cei care au fost de acord să avem un gram de luptă anti-corupție în România.

Cea mai mare greșeală este să spui că nu suntem perfecți. România nu a avut hoți, nu a furat nimeni, până și Adrian Năstase are tupeul să spună că i-am făcut eu dosarul, Coldea. Dosarul lui l-am văzut eu, a fost la mine pentru că trebuia să semnez începerea urmăririi penale, în cazul Zambaccian, marele Năstase a fost denunțat de Sergiu Sechelariu și mai era o doamnă, pentru că a fost în vizită în China, și în loc să vadă de probleme de stat, a umplut un container cu veceuri, cu chiuvete, cu tot ce îi trebuia pentru casă și a trimis containerul la Sechelariu la firmă și de aici o întreagă tevatură cum a ajuns marfa la casa din Zambaccian.

Are tupeul să spună că i-a făcut Coldea dosar că i-am spus eu. Nu, eu i-am spus și îi spun și acum, colegii tăi te-au denunțat, dragă Adrian Năstase”, a spus el în cadrul unei emisiuni TV.