Adrian Năstase a reacționat la afirmațiile făcute recent de Traian Băsescu. Fostul președinte a declarat la un post de televiziune că Florian Coldea nu este responsabil pentru dosarul lui Adrian Năstase.

În replică, fostul premier a replicat pe blogul său. Adrian Năstase susține că Traian Băsescu a făcut „mai multe afirmații mincinoase” despre el. În plus, îl acuză de „implicare directă și personală în dosarele” sale.

Adrian Năstase a relatat că Traian Băsescu i-a spus în timpul unei recepții la Ambasada Republicii Moldova că dosarele sale au fost făcute de Florian Coldea. În replica, Năstase i-a sugerat că, deși Coldea ar fi fost instrumentul, Băsescu ar fi avut interes politic în inițierea lor. Această întâmplare a fost relatată și lui Coldea în timpul unei întâlniri la înmormântarea lui Augustin Buzura. Ea a fost menționată și pe blogul lui Năstase acum șapte ani.

„In legătură cu cine a demarat dosarele mele, repet ce mi-a spus Băsescu la o receptie la Ambasada Republicii Moldova: “Adriane, să stii, dosarele ti le-a făcut Coldea!” I-am răspuns: “Traiane, probabil Coldea a fost instrumentul insă tu le-ai pornit, tu aveai interesul politic”. Această intâmplare i-am povestit-o lui Coldea, când l-am intâlnit la inmormântarea lui Augustin Buzura si am relatat-o si la mine pe blog, in urmă cu sapte ani. Cred că la acel moment, Băsescu era treaz”, a relatat fostul premier pe blogul său.

El respinge povestea conform căreia primarul Gheorghe Șechelariu ar fi fost cel care i-ar fi făcut dosarele. Despre această ipoteză spune că e o „vrăjeală” tipică lui Băsescu. Adrian Năstase explică că neregulile în contabilitatea firmelor lui Șechelariu au fost doar pretextul pentru începerea cercetărilor. El a subliniat că indicațiile pentru acest demers au fost date în sistem.

„Povestea cu Sechelariu care mi-ar fi făcut dosarele este o “vrăjeală” tip Băsescu. Neregulile din contabililatea firmelor lui Sechelariu au fost doar pretextul pentru a incepe cercetările, in conditiile in care “indicatiile” fuseseră date in sistem”, a mai spus el.

Referitor la afirmația că Băsescu ar fi dat avizul pentru urmărirea penală a sa și că dosarele se găseau la Cotroceni, Năstase consideră că este o minciună. În dosarul Afiselor Electorale, el a fost trimis în judecată în calitate de președinte de partid. În aceste condiții, nu era necesar un aviz de la Cotroceni. El menționează că, după audierea a 970 de martori ai acuzării, a fost condamnat pe baza unor „probe indirecte”.

Adrian Năstase relatează că, conform unei fosta judecătoare, verdictul a fost schimbat. S-a dorit a se adăuga o pedeapsă cu executare. În plus, s-a urmărit și o pedeapsă complementară de interzicere suplimentară a drepturilor politice.

„Afirmatia că Băsescu ar fi dat avizul pentru urmărirea penală a mea si, de aceea, dosarele se găseau la Cotroceni, este, din nou mincinoasă. In Dosarul Afiselor electorale, am fost trimis in judecată in calitate de presedinte de partid si deci nu era nevoie de un aviz de la Cotroceni. După ce au fost audiati 970 de martori ai acuzării, am fost condamnat pe “probe indirecte” si pe un “rationament logico-juridic”. După cum a povestit fosta judecătoare Sofica Dumitrascu, completul din care făcea parte a primit un “plic” prin care s-a schimbat verdictul din pedeapsă cu suspendare in pedeapsă cu executare – pentru a se putea adăuga si o pedeapsă complementară, de interzicere suplimentară,pentru doi ani, a drepturilor politice.