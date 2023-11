Adi Minune nu are nevoie de nicio prezentare. Celebrul manelist este unul din cei mai urmăriți și apreciați artiști din România. Mulți îi ascultă muzica de când s-a lansat cu numele de scenă „Adrian Copilul Minune”, o poreclă pe care primit-o datorită staturii sale.

Mulți dintre fanii artistului s-au întrebat care este motivul pentru care Adrian Minune a rămas scund. Astfel, fiica lui a oferit un răspuns cât se poate de clar pentru această întrebare.

„Tata nu are niște probleme, pur și simplu are niște glande care nu s-au dezvoltat, dar el nu are nicio problemă cu asta. Dacă ar fi fost în vremea noastră, ar fi existat niște injecții care ajută să crească glanda respectivă. Deci nu e o malformație. Asta e emblema lui.

Tata tocmai din cauza staturii lui și din cauză că a fost ăla micu’ în copilărie, care analiza tot, care vedea tot.(…) Se uita la lăutarii ăia vechi cum cântă și a furat meserie Mă deranjau glumele când eram mică, legate de înălțimea lui, îți dai seama.

Tata a avut o viață dificilă, iar el la cât de orgolios este, dacă ar fi fost înalt nu ar fi fost bine pentru nimeni. Nu vrei să vezi cum se dezlănțuie iadul câteodată. Esențele tari se țin în sticluțele mici, tata ar fi făcut războaie dacă ar fi fost înalt!”, a relatat Karmen Simionescu, la podcastul lui Cătălin Măruță.