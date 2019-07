Pro România nu ar merge nici cu PSD dar nici cu ALDE în perspectiva alegerilor prezidențiale. Cel puțin așa a susținut fostul premier Mihai Tudose. El a declarat că cel mai probabil, formațiunea condusă de Victor Ponta va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale și că nu-i va susține pe candidații PSD, Viorica Dăncilă, și ALDE.

„ A ne întâlni cu toții nu înseamnă că PSD o desemnează pe Dăncilă, ALDE tocmai l-a desemnat pe Tăriceanu si noi trebuie să îi susținem pe ei, cei doi zei. Dacă la Dăncilă măcar are în spate un partid cu 20%, Tăriceanu e sub Pro România și e sub Victor Ponta în toate sondajele. Mi se pare hilar să susții ca tu, având 4%, să venim noi să te susținem. Cine ești tu, frate, ăla care tot ieși uscat din apă?”, a spus Mihai Tudose la Digi24.