Remus Ștefureac, director al INSCOP Research, a explicat, în emisiunea Tatulici la Fanat1k, mecanismele prin care alegătorii lui Călin Georgescu, câștigătorul-surpriză al primului tur al alegerilor prezidențiale, au rămas în afara radarului sondajelor clasice.

Ștefureac a punctat că acest fenomen nu este nou, rememorând cercetările realizate în ultimii ani despre ascensiunea extremismului și dezinformării.

„Complet pe sub radar nu au trecut. Începutul, apropo de acest radar, a fost în urmă cu doi-trei ani noi am publicat o serie de trei-patru cercetări, se numeau ‘Ascensiunea extremismului în era dezinformării și a știrilor false’, (…) în care am studiat acest fenomen, în ce măsură rezoneză oamenii la teoriile conspirației, la teme care alimentează acest tip de propagandă radicală

La acel moment, bazinul potențial de votanți după ce AUR câștigase aproape 9-10% la parlamentarele din 2020, era cam la 30%. Au fost și multe înjurături, au fost voci de intelectuali finuți care au spus că dăm voce extremiștilor”, a spus Remus Ștefureac.