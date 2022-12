Dezvăluirea momentului despre Klaus Iohannis! Un fost ministru a dat cărțile pe față: Mi-a reproşat că…

Așadar, fostul ministrul al Apărării a vorbit marți, 20 decembrie, despre momentul plecării sale din funcție și relația cu președintele Klaus Iohannis.

„Ajungea într-o situaţie în care să nu îşi poată continua activitatea aşa cum ar fi dorit. Aveam foarte multe proiecte şi am simţit că mi se blochează câteva proiecte am şi înţeles de unde vin presiunile şi în momentul acela am zis că nu vreau să suporte alţii poate inabilitatea mea de comunicare cu preşedintele României”, a declarat Vasile Dîncu la Prima News TV.

De asemenea, acesta a spus și că nu există foarte multe discuții directe cu președintele, acestea fiind înlocuite de comunicări instituționale.

„Nu se comunică cu preşedintele foarte mult, sunt comunicări instituţionale, de cele mai multe ori prin scrisori. Am vorbit de câteva ori, am fost şi la CSAT. (…) Multă lumea mi-a sugerat să mă duc să vorbesc cu preşedintele. Să mă duc, că ceva, există o chestiune care ne încurcă. Ce să vorbesc? Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”, a mai spus fostul ministru.

Fostul ministru a vorbit și despre proiectul privind reforma pensiilor speciale

Mai apoi, fostul ministru a vorbit și despre proiectul privind reforma pensiilor speciale, punctând că acesta „nu ar fi trebuit să existe”.

„În mod normal, acest proiect nu ar fi trebuit să existe, nu ar fi trebuit să fie făcut acum, ci prin mecanisme parlamentare, nu pus ca o ţintă în PNRR, pentru că dacă luăm ad literam, nu există pensii speciale în legislaţia noastră şi este doar o formula jurnalistică. Discuţia despre pensile militare nu îşi are rostul. Ce a făcut ministrul Muncii în acest moment a fost să împace şi capra şi varza, să facă o negociere, o medie între ceea ce cerea Europa în acest moment şi ceea ce este rezonabil de făcut în acest domeniu al pensiilor speciale.

Am văzut câteva propuneri, mi se par rezonabile, în situaţia dată, este normal principiul ca nicio pensie să nu fie mai mare ca salariul să funcţioneze în România, dar pensiile de serviciu şi pensile militarilor nu trebuie să intre în discuţie în acest moment ca pensii speciale”, a spus Vasile Dîncu.