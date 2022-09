„Când eram în relații foarte bune cu cei de la Comisia Europeană în 2014 și m-am dus la comisarul Kallas, care era pe Transporturi, înaintea Adinei. Eu cu Rus. Și vreau să spun că timp de o oră, eram ca în filmele lui Almodovar, eu trăgeam cu pixul să treacă pe la Comarnic – Brașov, el îmi trăgea cu pixul pe la Sibiu – Pitești.

Și am zis: «Le facem pe amândouă!» și a zis: «Nu, pe ăsta nu! Că l-ați făcut cu americanii, cu Bechtel. Europa nu dă bani.»”Ne-am certat vreo 2 ore, după care am făcut o șmecherie.

Am pus cu Ioan Rus în masterplan, din fonduri europene, Sibiu – Pitești și din fonduri naționale sau PPP (Parteneriat Public-Privat) Comarnic – Brașov.”, a spus fostul premier în podcastul România lui Cristache pe canalul de YouTube EVZ Capital.

1,8 miliarde atunci, 8 miliarde acum!

„Eu am publicat contractul cu trei companii europene. Că chinezii voiau să o facă mai ieftin sau turcii. Și am zis, bă, nu se poate să o fac cu chinezi sau cu turci, că mă omoară ăștia, mă spânzură. Zic, o fac cu europenii: VINCI, cea mai mare firmă din Franța, STRABAG din Austria și AKTOR din Grecia.

Toate trei din UE. Și am publicat contractul să-l semnez: 1,8 miliarde de euro. Mi-au zis: «Hoțule, ticălosule, porcule!» Mi-a făcut Kovesi dosar că e prea mult 1,8 miliarde, că îmi dădeau ăia șpagă.

Acum e 8 miliarde, de la 1,8, părerea mea e că nu o fac nici cu 8.”, este convins Victor Ponta.

„Mai ieși pe naiba președinte…”

„Contractul era deja negociat cu Vinci, Strabag și Aktor. Am venit cu contractul și am zis să-l semnăm. Și Băsesci a zis: Știu că sunt fapte grave de corupție cu Comarnic-Brașov, am informat DNA…

A doua zi, i-am chemat pe ăia de la CNADNR, care au fugit ca iepurii și mi-au zis că deja i-au chemat Kovesi la DNA.”, a mărturisit fostul prim-ministru, care spune că nu a insistat întrucât Traian Băsescu nu mai avea mult de stat la Cotroceni.

„În mintea mea stupidă a fost: «Lasă, mă, că mai sunt 6 luni, ies eu președinte și îl facem atunci.» Și unu mi-a zis: «Mai ieși pe naiba președinte…»”, și-a amintit fostul premier.