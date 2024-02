Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a fost prezent în emisiunea lui Marius Tucă, acolo unde a vorbit, printre altele, și despre Vila Dante.

El spune că, potrivit legii, președintele nu poate cere o locuință de protocol. Această cerere poate fi făcută doar după terminarea mandatului.

În anul 2013, Vila Dante a fost oferită unei ambasade, ceea ce a dus la o ceartă între Guvern și Traian Băsescu, la acea vreme președintele României.

Prim-ministrul de atunci, Victor Ponta, l-a acuzat pe Traian Băsescu că a renovat vila pentru a locui acolo după expirarea mandatului. Potrivit acuzațiilor lui Ponta de la acea vreme, renovările ar fi fost de un milion de euro. Banii ar fi provenit din cei publici.

Victor Ponta a povestit acum că s-a gândit să dea vila pentru ca Traian Băsescu să nu o ia.

Fostul premier a afirmat că în acea perioadă, reședința ambasadorului SUA a fost retrocedată. El a mai spus că ambasadorul SUA nu dispunea de o reședință.

Având în vedere că relația sa cu ambasadorul era foarte bună, l-a întrebat dacă ar fi interesat de acea locuință.

Ponta a mai spus că vila nu este foarte spațioasă, dar este extrem de frumoasă. Principala calitate a vilei este accesul restricționat, fiind greu de ajuns acolo.

În continuare, fostul premier a relatat că a fost contactat de către Băsescu, care i-a cerut să se prezinte la el.

După întâlnirea cu acesta, Victor Ponta a spus că nu era conștient că Băsescu ar fi fost interesat de vila respectivă.

„Exact atunci, dacă țineți mine, se retrocedase reședința ambasadorului Statelor Unite (de pe Bulevardul Kiseleff). Într-adevăr, ambasadorul SUA nu avea o reședință. Eram într-o relație foarte bună cu ambasadorul și l-am întrebat dacă o vrea. Nu este foarte mare, dar este foarte frumoasă. Are un mare avantaj: accesul este foarte restrâns. Este foarte greu de ajuns acolo. Băsescu m-a sunat și mi-a spus să merg până la el. Am mers la el și i-am zis că nu știam că o vrea. Recunosc, am greșit și regret.”, spune fostul premier.