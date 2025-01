Adrian Papahagi îl descrie pe Călin Georgescu ca pe o persoană apropiată de cercurile elitiste din perioada comunistă, susținând că acesta ar fi beneficiat de privilegii speciale, precum posibilitatea de a călători în străinătate în anii ’80 – un lucru rar pentru majoritatea românilor de atunci.

Totodată, el îl acuză că ar fi fost „un protejat al sistemului” și că a continuat să profite de poziții cheie în perioada postcomunistă, ocupând funcții importante în ministere și acumulând averi considerabile prin ONG-uri.

De asemenea, Papahagi a mai spus și că Georgescu ar reprezenta o amenințare la adresa democrației românești, criticându-i pozițiile politice. Conform acestuia, candidatul independent ar fi propus eliminarea partidelor politice și o reorientare a României spre Rusia, în detrimentul NATO și Uniunii Europene.

Totuși, Georgescu a abordat în trecut acuzațiile cu privire la ieșirea din UE și a subliniat că nu-și dorește acest lucru.

O altă acuzație lansată de Papahagi este admirația pe care Georgescu ar fi exprimat-o față de figuri autoritare din istoria României, cum ar fi Nicolae Ceaușescu, Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. Papahagi folosește apoi un limbaj emoțional și compară influența lui Georgescu cu un „virus” care ar perturba democrația din România.

„Democrația vrea s-o îngroape Călin Georgescu, fiindcă el a declarat că România nu mai are nevoie de partide. Or esența democrației e pluralismul partinic, pluralismul politic. El a spus că trebuie să ieșim din zona lumii libere, adică NATO și UE, și să ne întoarcem spre ”geniul rus”, care am văzut cum se manifestă, cu bombe și șenile de tanc.

Georgescu îi regretă pe Ceaușescu, pe mareșalul Antonescu și pe Zelea Codreanu, trei persoane într-adevăr foarte ”democratice”. Deci moartea democrației e dacă, Doamne păzește!, Georgescu ajunge într-o demnitate majoră”, a mai spus Papahagi.