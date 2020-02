Potrivit unei analize realizate de Institutul Național de Statistică, în țară, pe anumite segmente, numărul unităților medicale private a crescut de peste două ori în ultimii doi ani. Aparatura medicală performantă, profesionalismul și timpul de așteptare redus sunt criteriile de care românii țin seama când aleg serviciile clinicilor private din țară, dar și din străinătate.

Revista Capital a stat de vorbă cu Ensar Duman, antreprenorul și consilierul medical care a reușit în ultimii 9 ani să ajute mii de pacienți să își trateze afecțiunile medicale în Turcia sau să își rezolve nemulțumirile de natură estetică.

Cum a fost înființată clinica dvs și cât de anevoios se pornește o afacere de acest fel, în România?

Ensar Duman: Clinica Ensar Duman a luat ființă în ianuarie 2019 și este de departe cel mai ambițios proiect al meu, la care am muncit și muncesc necontenit, zi de zi. În acest moment, clinica din București are 16 angajați stabili, medici colaboratori, iar de curând, ne-am extins serviciile cu un centru de detoxifiere de lux, pe care urmează să îl inaugurăm luna aceasta, în februarie 2020, în Crișan, Tulcea.

Clinica din București ramâne centrul-mamă, locul unde zeci de pacienți vin zilnic la tratamente și servicii de îngrijire sau pentru consiliere medicală în probleme majore de sănătate.

Cum a început totul?

Începutul a avut loc în urmă cu 16 ani, când m-am stabilit în România. La vremea respectivă eram antreprenor și aveam două afaceri într-un domeniu care nu avea de-a face cu sănătatea sau frumusețea. Motoarele îmi erau pornite la capacitate maximă și consolidam încet și sigur afacerile mele. La un moment dat însă, s-a întâmplat ca părintele unui prieten de-al meu, român, să aibă probleme de sănătate, complicații care știam că se pot trata în Turcia. Așa am ajuns să îi recomand și să îi înlesnesc deplasarea la clinicile și spitalele din Istanbul, pentru investigații amănunțite și tratament. A urmat alt prieten, altă cunoștință, rudele și apoi prietenii lor. Rezultatele acestor prime cazuri rezolvate m-au făcut să descopăr o stare nouă, un sentiment de împlinire pe care nu îl trăisem niciodată până atunci. Ulterior, am devenit reprezentantul unic al Spitalului Esteworld în România și am deschis un centru de consultanță medicală la București. Astăzi, colaborez cu 12 spitale și mari clinici din Turcia, pentru unele sunt reprezentant unic în România și dețin Clinica Ensar Duman, în București.

Ce servicii oferă clinica?

De îngrijire și sănătate. Practic, sunt două genuri de servicii. Primele sunt de sănătate și Medicină Generală, destinate persoanelor care au o afecțiune și vor să o evalueze, trateze sau opereze în spitalele din Turcia. Pe acest segment, am creat un pachet complet de servicii, de la consiliere și obținerea celei de-a doua opinii medicale de la specialiștii din Turcia (ambele gratuite), până la cele legate de zbor, cazare sau turism în zonă.

Cel de-al doilea segment este cel al serviciilor de îngrijire. Acestea se realizează exclusiv la clinica din București. Este vorba despre tratamente faciale, corporale, de recuperare sau vestitul tratament cu laser pentru creșterea părului. Aparatura este identică cu cea folosită în marile clinici din Turcia și Marea Britanie.

Au crescut pretențiile românilor pentru serviciile medicale? Sesizați o schimbare?

Absolut! Pacienții de azi sunt curioși, interesați, cercetează, întreabă și sunt deschiși tehnologiilor inovative. Acceptă să realizeze operații robotizate sau prin alte metode inedite care nu au pătruns încă pe piața din România. Oamenii nu mai sunt refractari la nou și vin la noi foarte bine pregătiți, știind ceea ce doresc.

Ați realizat un studiu de piață înainte de a deschide clinica de detoxifiere din România?

Nicidecum. Ideea clinicii de detoxifiere a apărut din dragoste pentru Delta Dunării. Există în Tulcea un complex de lux cu servicii de 5 stele, Lebăda Luxury Resort & Spa, iar aici va funcționa centrul detox. Propunerea de parteneriat a venit din partea lor și am spus Da! Fără să stau pe gânduri. Când m-am lansat în această afacere, m-am gândit pur și simplu că dacă românii aleg să plece în Bodrum, la clinici de detox, de ce să nu aducem aici serviciile din Turcia. Resortul din Delta Dunării este perfect pentru o vacanță petrecută departe de agitația orașelor și ispitele ei. Este un loc pe care îl iubesc foarte mult, o oază de liniște și, firesc, de care avem nevoie cu toții din când în când.

V-ați gândit vreodată să vă schimbați ocupația?

În niciun caz! Sunt unul dintre norocoșii pe care i-a ales profesia și nu viceversa, cum se întâmplă în mod normal. Faptul că mi-am descoperit menirea și am reușit să dezvolt această ramificație a serviciilor medicale, care se întinde până în Turcia, mă împlinește total. Clinica pe care o conduc are parteneriate solide cu 12 mari spitale și clinici din Turcia. Acestea oferă servicii de Medicină Generală, Oncologie, Fertilizare in Vitro, Oftalmologie cu intervențiile de Lasik Laser pentru înlăturarea miopiei sau Chirurgie Metabolică și tratarea Diabetului de Tip 2 prin operația de Interpoziție/ Transpoziție Ileală. În spatele cazurilor rezolvate de noi se află însă o muncă neîntreruptă, care a presupus multă dăruire, implicare și sacrificii făcute de către cei din echipa mea, de la plecarea și până la revenirea pacienților noștri înapoi în țară.

Cum vedeți viitorul industriei de sănătate și frumusețe în România?

Măreț și strălucitor. De calitate și pus în slujba oamenilor. Spun asta pentru că am sesizat că interesul oamenilor pentru prevenție a crescut. Am pacienți care o dată la 6 luni achiziționează pachete check-up în Turcia, pachetele de tip Turism Medical, respectiv combină săptămâna destinată sănătății lor cu o vacanță, în Istanbul. Cumva, educația financiară a crescut, oamenii au învățat să investească în lucrurile care contează în viață: familie, sanătate și vacanțe.

