Într-un interviu acordat site-ului de investigații Dossier Center, Gleb Karakulov, fost inginer în unitatea de comunicații prezidențiale a Serviciului Federal de Protecție (FSO) și care l-a însoțit pe Putin în zeci de vizite în ultimii 13 ani, a declarat că Vladimir Putin ”este un criminal de război”, care a devenit tot mai paranoic, scrie MoscowTimes.

Karakulov a reușit să fugă cu familia în Turcia, în timp ce îl însoțea pe Putin într-o vizită în Kazahstan, anul trecut, la jumătatea lunii octombrie.

Trăiește într-un fel de vid informațional

Unul dintre detaliile pe care le-a oferit in cadrul interviului a fost că președintele rus nu folosește telefonul mobil sau internetul și că vrea ca televiziunea rusă de stat să fie disponibilă în călătoriile sale în străinătate. „Toate informațiile pe care le primește sunt doar de la persoane foarte apropiate. Trăiește într-un fel de vid informațional”, spune Karakulov. El afirmă că persoanele care urmează să lucreze în același birou cu Putin trec printr-o carantină, timp de două săptămâni. Karakulov nu știe dacă Putin este grav bolnav, așa cum au susținut în ultimul an diverse voci, ba chiar crede că are o sănătate mult mai bună decât a altor lideri. „Este mai sănătos decât mulți alți oameni de vârsta lui”, susține acesta.

Pandemia l-a făcut mai paranoic

Fostul ofițer FSO a adăugat că Putin a devenit paranoic după pandemie și se teme că va fi infectat cu Covid-19. „ În ultimii doi ani,

a trăit într-un cocon informațional”, a spus Karakulov, subliniind că ”are o teamă patologică pentru viața lui”. El a dat și alte detalii despre „paranoia” lui Putin, inclusiv faptul că președintele rus evită avioanele, preferând să călătorească cu un tren special blindat. În plus, susține el, Putin a ordonat, în luna octombrie a anului trecut, construirea unui buncăr în Ambasada Rusiei din Kazahstan, dotat cu o linie de comunicații securizată.

”Paranoia lui Putin este atât de mare, încât nu folosește niciodată telefonul mobil. Nu l-am văzut nici măcar o dată cu un telefon mobil”, a spus Karakulov. „Putin nu folosește internetul sau telefonul mobil. El primește informații doar din cel mai apropiat cerc de oameni”, afirmă el.

Are birouri identice în mai multe reședințe

Conform Dossier Center, Karakulov este oficialul cu cel mai înalt rang din serviciile de informații ruse care a defectat, după invazia Rusiei în Ucraina. El a confirmat existența palatului opulent al lui Vladimir Putin de la Marea Neagră, după ce totul a fost dezvăluit într-o investigație realizată de oamenii opozantului Alexei Navalnîi. Karakulov a confirmat și rapoartele potrivit cărora Putin are birouri identice în mai multe reședințe. El a povestit că l-a văzut personal pe Putin în biroul său din Soci, în timp ce un reportaj la televiziunea de stat din Rusia spune că liderul de la Kremlin se afla la o întâlnire în reședința sa din afara Moscovei, la sute de kilometri spre nord.

Karakuov susține că rezerva sa față de liderii Rusiei a apărut pentru prima dată după anexarea Crimeei, în 2014, și în timpul misiunilor sale de a organiza călătorii pentru Putin și prim-ministrul Mihail Mișustin. Aceste rezerve au atins un punct critic în ziua în care trupele ruse au invadat Ucraina pe 24 februarie 2022 și după ce Putin a decretat mobilizarea rezerviștilor, pe 21 septembrie.