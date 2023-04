Un ofițer responsabil cu furnizarea de informații criptate președintelui Vladimir Putin a declarat că a fugit din Rusia din cauza războiului din Ucraina și a dezvăluit detalii despre liderul rus într-un interviu acordat marți site-ului de investigații Dossier Center.

Gleb Karakulov a lucrat ca inginer în cadrul unității de comunicații prezidențiale a Serviciului Federal de Gardă (FSO) și l-a însoțit pe Vladimir Putin în peste 180 de călătorii în ultimii 13 ani. Unitatea se asigura că președintele rus și prim-ministrul său beneficiază de comunicații criptate 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Karakulov a declarat pentru Dossier Center că a reușit să fugă împreună cu familia sa în Turcia în timp ce îl însoțea pe Vladimir Putin într-o vizită în Kazahstan pentru un summit la mijlocul lunii octombrie 2022.

Știind că dezertarea sa a încălcat legea rusă, Karakulov a spus: „Ar fi fost o crimă și mai mare dacă aș fi rămas la locul meu de muncă. Îl consider pe acest om [Putin] un criminal de război”, a declarat Karakulov pentru Dossier Center, care este finanțat de fostul magnat în exil Mihail Hodorkovski.

Karakulov este membrul de cel mai înalt rang al serviciilor speciale din Rusia despre care se știe că a dezertat în istoria modernă a țării, a precizat Dossier Center.

Pe parcursul unui interviu de o oră, el a împărtășit detalii despre obiceiurile, familia și sănătatea lui Vladimir Putin.

Karakulov a declarat că Vladimir Putin încă nu folosește smartphone-uri sau internet și cere ca televiziunea rusă de stat să fie disponibilă în timpul călătoriilor sale în străinătate.

El a adăugat că Putin rămâne paranoic cu privire la infectarea cu Covid-19 la trei ani de la declanșarea pandemiei și obligă fiecare angajat să stea în carantină timp de două săptămâni înainte de a se afla în aceeași cameră cu el.

„A trăit într-un cocon informațional în ultimii doi ani. Se teme pentru viața lui. S-a izolat de lume cu tot felul de bariere: carantina, vidul informațional. Viziunea lui asupra realității a devenit distorsionată”, a declarat Karakulov.

Cu toate acestea, Karakulov a negat speculațiile potrivit cărora liderul în vârstă de 70 de ani ar suferi de o boală nedezvăluită.

„Este mai sănătos decât mulți alți oameni de vârsta lui”, a spus el.

Dossier Center a transmis că a înregistrat interviul cu Karakulov undeva la sfârșitul anului 2022 și l-a publicat marți, după ce s-a asigurat că acesta și familia sa au părăsit Turcia și se aflau într-o locație sigură.

