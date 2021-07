Denise Rifai nu s-a mai abţinut. Vedeta de la Kanal D a avut parte de un moment uluitor în propria emisiune. A pufnit-o râsul pur şi simplu la una dintre dezvăluirile fostului premier, Mihai Tudose. Acesta a vorbit despre o întâlnire cu Simona Halep.

Denise Rifai a izbucnit în râs la propria emisiune

Mihai Tudose a avut parte de un mandat de premier scurt, dar cu multe declaraţii şi ieşiri extrem de controversate. Una dintre acestea a implicat-o şi pe Simona Halep. Tudose era nemulţumit de faptul că indemnizaţia pentru părinţii cu copii nou născuţi este de 85% din veniturile pe anul anterior.

Atunci, Tudose a dat-o exemplu pe Simona Halep care cu câştigurile ei fabuloase din tenis ar fi putut să devalizeze pur şi simplu bugetul statului în cazul în care ar fi ales să facă un copil şi să ceară indemnizaţie. Tudose şi-a cerut scuze apoi pentru ieşirea sa în faţa Simonei.

Ce a putut să îi spună Simona Halep lui Tudose?

Tudose a dezvăluit discuţia cu Simona Halep şi faptul că sportiva i-ar fi spus că nu are de gând să rămână însărcinată la momentul respectiv. La auzul acestei dezvăluiri, Denise Rifai a izbucnit în râs. „Am vorbit cu Simona care are un bun simţ extraordinar, de o modestie dusă la extrem deşi are toate motivele să fie arogantă. I-am cerut scuze.

Acea lege era aberantă. Mama să primească 85% din veniturile pe anul trecut. Poziţia ei a fost ok atunci. M-a liniştit că nu are de gând atunci a fost bine pentru bugetul statului, dar şi pentru România”, a dezvăluit fostul premier la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D.