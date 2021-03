Dezvăluire inedită despre Mircea Badea

Denise Rifai a vorbit într-un interviu acordat pentru fanatik.ro despre procesul pe care urma să i-l intenteze lui Mircea Badea.

„N-am ajuns chiar la proces. Probabil, dacă Mircea ar fi continuat cu jignirile, s-ar fi ajuns acolo. Din fericire, s-a oprit. Eu îl apreciez foarte mult. Are momente în care poate nu-mi place ce spune, dar eu îl admir pe jurnalistul Mircea Badea. Este un tip inteligent, cu foarte mult umor, la care mă uit des și mă relaxează.

Evident, există subiecte sau idei pe care le susține, cu care eu nu sunt de acord. M-a lăsat fără cuvinte când am văzut acele momente în care eu am fost ținta unor jigniri din partea lui. Nu am înțeles de ce a făcut-o. Eu l-am apreciat și îl apreciez. Repet, mă bucur că a încetat”, a dezvăluit Rifai pentru sursa menționată.

O latură mai puțin cunoscută a lui Mircea Badea

De asemenea, Rifai a subliniat în cadrul interviului respectiv că a observat o latură mai puțin cunoscută a lui Mircea Badea: una timidă și timorată.

„Ne-am întâlnit o singură dată, întâmplător, la un mall. Eu sunt o tipă foarte directă, așa că m-am dus și l-am tras de mânecă. I-am spus: „Bună, Mircea! Sunt eu, Denise, făptura de la televizor…”. Și am văzut un Mircea timid și timorat.

L-am întrebat de ce vorbește urât despre mine, dacă nu mă cunoaște, și i-am propus să facem o emisiune împreună, să ne expunem fiecare argumentele despre subiectul pentru care el mă jignise. Una este să critici, alta este să faci un pamflet, să fii ironic la adresa cuiva și alta e să-l insulți”, completează jurnalista.

Aceasta a mai fost întrebată și care a fost personajul public care a jignit-o cel mai dur.

„Dincolo de această altercație cu Mircea Badea nu am mai avut parte de un asemenea episod”, a conchis Denise Rifai.