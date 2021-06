Premieră de senzaţie la Kanal D. Emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai” a reprezentat o surpriză pentru fanii emisiunii. Invitatul lui Denise Rifai, Adrian Minune, i-a lăsat mască pe telespectatori cu dezvăluirile sale.

Adrian Minune, dezvăluirile momentului

Adrian Minune, celebrul cântăreț de manele din România, a făcut dezvăluiri inedite aseară, în cadrul ediției “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Lăutarul nu s-a sfiit să răspundă atunci a fost pus în fața unor întrebări – cheie. A oferit detalii inedite în ceea ce privește viața personală, dar și cariera sa artistică. Nimeni nu ştia nimic până acum.

Adrian Minune, dezvăluiri despre averea sa

Cum în presă s-a vehiculat că Adrian Minune figurează în top 3 cei mai bogați cântăreți de manele din România, acesta a lămurit acest aspect, atunci când a fost întrebat despre averea sa.

”Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut 1 milion de Euro. Cea mai mare sumă pe care am strâns-o la o nuntă a fost 60.000 de dolari, în 2002, în America!”, a răspuns celebrul manelist la întrebarea ”Când ați făcut primul million de euro?”, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Lăutarul, crescut într-o sărăcie lucie

Adrian Minune a vorbit despre copilaria sa şi despre neajunsurile pe care le-a avut de înfuntat. ”Mai mult decât o pereche de ciorapi și un maiou, în copilărie, nu am primit. Eu am fost cel care a făcut cadouri părinților, bunicilor, pentru că așa mi-a dăruit Dumnezeu, acest har, vocea…!” , a răspuns invitatul la întrebarea ”Care a fost cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-ati primit în copilarie?”

Adrian Minune, ameninţat

Adrian Minune a lămurit un alt aspect. În urmă cu câțiva ani, a primit chiar amenintari cu moartea. A fost la un pas să fie ucis. ”Am simțit că nu mai ies viu de la o cântare, dar nu o data, de mai multe ori! Este o meserie foarte periculoasă (…) și trebuie să îți asumi atunci când ești lăutar.

Alți lăutari vor să plătească pentru a ajunge la un microfon”, este parte din răspunsul oferit de Adrian Minune la întrebarea „Ați simțit vreodată că nu veți mai ieși viu de la o cântare?”, din cadrul ediției de aseară ”40 de întrebări cu Deninse Rifai”, difuzată la Kanal D.