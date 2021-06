Denise Rifai este în al nouălea cer! A primit premiul ”Personalitatea TV a anului”, pentru activitatea desfășurată ca realizator al emisiunii 40 de întrebări.

Rifai se declară emoționată și onorată pentru premiul primit, cu atât mai mult cu cât noua emisiune pe care o realizează a însemnat o schimbare totală, în comparație cu producțiile TV din sfera talk-show-ului politic care au consacrat-o pe ecranele televizoarelor.

Denise Rifai este în al nouălea cer! ”Mă înclin și vă iubesc”

”Asta seara am primit si primul premiu de cand m-am alaturat echipei Kanal D, ca realizator al emisiunii #40deintrebari.

“TV Personality of the Year” scrie frumos pe silueta alba pe care o vedeti acolo in imagine.

Sunt emotionata si Onorata!

Multumesc organizatorilor pentru distinctie! Echipei mele de la #40deintrebari ! KanalD pentru sprijin! Si cel si cel mai mult, dvs, telespectorilor mei pentru ca mi-ati fost alaturi in aceasta viata noua pentru mine, in numar muult mai mare decat mi-erati aproape inainte!

Toata Munca mea e pentru Dvs!

Ma inclin si Va Iubesc!”, a scris Denise Rifai pe Faceebook.

”Despre mine? Cred mult ca Norocul e doar pentru cei curajoși, asa că risc mult și risc în fiecare zi și deranjez pe mulți cu stilul meu foarte direct și onest, dur – ar spune unii – de a fi.”, se descrie realizatoarea tv, pe pagina personală.

”Misiunea mea de jurnalist este aceea de a afla adevărul”

Fosta jurnalistă de la Realitatea Plus a debutat la Kanal D cu noua sa emisiune, ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, în luna octombrie a anului trecut.

Invitații săi sunt oameni din mai multe domenii diferite, precum sportivi, medici, cântăreţi sau oameni de televiziune.

Emisiunea a stârnit rumoare încă de la prima difuzare, în condițiile în care primul invitat a fost nimeni altcineva decât fosta politiciană Elena Udrea, personaj extrem de controversat al ultimilor ani.

”Misiunea mea de jurnalist este aceea de a afla adevărul de la invitaţii mei; aşadar, îmi doresc să fac lumină într-o serie de aspecte din viaţa profesională sau personală a invitaţilor mei, astfel încât publicul să îşi contureze o imagine cât mai aproape de realitate asupra celor invitaţi în platoul emisiunii.” a declarat Denise Rifai, la debutul noii emisiuni.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.