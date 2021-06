Compania Compania Greenpoint Management a transmis, joi, într-o postare pe Facebook, că proiectul BigBelly, implementat alături de Coca-Cola HBC, si Primaria Sectorului 3 a câștigat locul I la categoria Educational Project in Sustainability, în cadul Galei „Sustainability in Business Awards”, organizată de The Diplomat-Bucharest.

Premiu important în domeniu

“Este un premiu care ne onorează și ne motivează să continuăm să susținem proiectele educaționale de educație ecologică și să dezvoltăm alături de partenerii noștri noi soluții inovatoare, prin care să construim o Românie mai curată. Infrastructura inteligentă de colectare selectivă, BigBelly este prima investiție într-o soluție de tip smart city din România, cu o valoare de peste 220.000 euro, un proiect implementat în sectorul 3 al capitalei București”, a transmis Greenpoint Management într-o postare pe Facebook.

“În urma implementării soluției, instrumentele de notificare și planificare au fost puse la dispoziția autorității pentru a gestiona cât mai eficient colectarea deșeurilor în funcție de gradul de umplere, reducând astfel semnificativ costurile de gestionare a deșeurilor, inclusiv transportul acestora. Doar într-un an, costurile operaționale de colectare au fost reduse cu 55%. Mai mult decât atât, datorită sistemului BigBelly, peste 530.000 de pungi de plastic au putut fi salvate, economisind anual 98.000 de euro”, mai spun reprezentanții companiei.

Soluție revoluționară la nivel mondial

“Este o soluție revoluționară la nivel mondial, reducând cu 2/3 amprenta de carbon aferentă logisticii de colectare. Containerele BigBelly din S3 se regăsesc și astăzi și continuă să servească în mod înteligent pentru mediu și pentru oameni.

Vă mulțumim tuturor pentru susținere, pentru voturile și încrederea acordată.”, conchide Greenpoint Management anunțul.