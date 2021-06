Într-o posatre pe pagina personală de Facebook, jurnalista Denise Rifai îi ia apărarea lui Florin Cîțu, după ce candidatura premierului la șefia PNL a fost contestată de mai mulți politicieni.

Aceasta susține că nu se aștepta să existe o agitație atât de mare după ce Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la șefia PNL. Ea a mai adăugat că s-au dezlănțuit tot felul de persoane cu un val de impresii și păreri la adresa acestuia.

“Vad ca e agitatie mare apropos de anuntul premierului Romaniei de a se inscrie in cursa pentru sefia PNL. Editoriale care mai de care, plus, o analiza atenta a celor care indraznesc sa-l sustina pe Florin Citu in cursa pentru sefia partidului.

Nu ma gandeam ca un anunt atat de simplu, de firesc si de liberal, in fond, ar putea suscita asa valuri de impresii si pareri ! :))

Una peste alta, PNL este partidul unde si astazi toti fostii lideri au un loc, din oficiu, in cadrul unui birou politic. Adica nu e ca la PSD, unde absolut toti fostii lideri sunt rasi efectiv pana si de pe site-ul formatiunii politice”, scrie Denise Rifai pe Facebook.

”O baie rece-n mare le-ar mai liniști neliniștea”

În acest context, jurnalista le propune tuturor celor carea analizează și compun editoriale ”din povești adunate de pe mese” să facă o baie ”rece în mare pentru a-și mai liniști” puțin din neliștea pe care o au.

Totodată, ea se întreabă câți bani sunt aruncați pentru toată această atmosferă și în același timp a urat succes liberalilor în această cursă.

”Eu propun asa: ca toate aceste tinere sperante, brusc devenite “mari” voci de analiza politica, care-si compun editorialele din povesti adunate de pe la mese, despre cum s ar imparti puterea la PNL, sa faca un drum pana la Constanta!

Nu de alta, dar o baie rece-n mare, le ar mai linisti din “nelinistea”si tremurul acesta febril, care pare ca le-a cuprins odata cu anuntul alegerilor interne de la PNL. Caci si PNL are dreptul la ceva alegeri fara ca aceste voci atat de interesate de soarta acestui partid sa faca atata zgomot pe margine.

Mm. Dar Stau si ma intreb. Oare cam cat cash se arunca in jur pentru toaaata aceasta atmosfera ?!!

Ps. Succes, PNL! Chiar trebuie sa demonstrati ca la voi luptele interne se fac cu fair-play!”, mai scrie Rifai pe Facebook.