Șeful Senatului, Nicolae Ciucă, este de părere că demisia lui Florin Cîțu din grupul parlamentar liberal este o chestiune de onoare. După cum se știe, Cîțu este parte dintr-o anchetă legată de achiziţia de vaccinuri în timpul pandemiei. Președintele liberalilor este de acord că există o problemă de imagine. El a precizat că PNL va vota pentru ridicarea imunităţii parlamentare în cazul lui Cîţu.

”Este o chestiune pe care am discutat-o în prima zi cu domnul Florin Cîţu şi consider că este o chestiune de onoare. Onoarea este personală şi sper să se ducă până la sfârşit. (..) V-am spus, cum o consider, cum o văd încă o dată, este doar o chestiune de onoare care nu ţine doar de persoana cuiva anume, indiferent cum se numeşte şi ce funcţie are, este o chestiune care lasă avantajele sau aspectele personale de-o parte şi trebuie să vadă interesul partidului”, a precizat preşedintele PNL, la Senat, despre o demisie a lui Florin Cîţu din grupul parlamentar al PNL, în urma ridicării imunităţii în scandalul achiziţiei de vaccinuri.