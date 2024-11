Într-o perioadă marcată de tensiuni politice și dezbateri despre viitorul națiunii, Ilie Bolojan, președintele PNL, și-a exprimat punctele de vedere despre cum poate fi îmbunătățită administrația publică, despre ceea ce a învățat din experiența sa politică și despre importanța implicării tinerelor generații.

Într-un interviu oferit astăzi, Bolojan a abordat teme delicate, cum ar fi reformele necesare în politică, dezamăgirile electoratului din diaspora, dar și perspectivele pentru viitorul său în fruntea guvernului român.

Ilie Bolojan a subliniat importanța asumării responsabilității în procesul electoral și a criticat tendința de a da vina pe electorat atunci când un candidat pierde alegerile.

„Eu am două mesaje. Primul este un exemplu din administrația locală, dacă în județul meu candidatul PNL pierde într-o comună alegerile, este de vină electoratul că nu l-a votat sau este PNL de vină? Eu că nu am reușit să selectez cel mai bun candidat”, spune Bolojan.

În opinia liderului interimar al PNL, problema nu este doar în decizia electoratului, ci și în alegerea celor mai buni candidați.

„Cel mai simplu este să dai vina pe electorat, că uite pe cine au votat. Dar noi cei ce am cauzat acest vot nu avem nicio vină. Eu mereu am încercat să respect toți primarii, indiferent de culoarea politică. Eu nu am sancționat oamenii, a fost vina mea că nu am avut un candidat bun.

Aceste partide, așa cum sunt ele, partidele care au avut parlamentari, sunt partidele care au dus România înainte, ele nu sunt perfecte”, adaugă acesta, făcând apel la o mai mare auto-reflecție din partea partidelor politice.