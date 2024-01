Demisia anului în USR. Nicu Ștefănuță, europarlamentar, a făcut acest mare anunț, vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

El susține că intenționează să candideze ca independent pentru obținerea unui nou mandat în Parlamentul European (PE). Ștefănuță urmează să inițieze, în curând, procesul de strângere a semnăturilor necesare pentru depunerea candidaturii.

Șansele nu par a fi de partea lui. Motivul? Până în prezent, există extrem de puțini politicieni români care au reușit să obțină un mandat de europarlamentar în calitate de independent.

Totuși, Nicu Ștefănuță a explicat că nu este singur în demersul său de a câștiga un mandat de europarlamentar ca independent.

El a menționat că încearcă să construiască o mișcare verde progresistă. Aceasta va fi bazată pe politici moderne europene. Este vorba despre o coaliție. Ea va fi realizată împreună cu două mici partide, ACUM și SENS.

În această coaliție, el are alături organizații din societatea civilă. Totodată, și organizații studențești și colaborează cu tineri.

În plus, Nicu Ștefănuță a subliniat că se bucură de sprijinul familiei verzi europene pentru acest proiect de dezvoltare în România.

„Vreau să îmi anunţ candidatura la Parlamentul European ca independent, dar nu singur. Independent, dar nu singur înseamnă că am încercat şi continui să construiesc o mişcare verde progresistă, cu politici moderne europene, aşa cum sunt eu.

Am alături de mine două mici partide, se numesc ACUM şi SENS, care sunt în această coaliţie. Am organizaţii din societatea civilă, organizaţii studenţeşti, lucrez cu tineri, deci nu sunt singur şi sunt bucuros că am şi familia verde europeană, care susţine acest proiect de dezvoltare în România.

Credem cu toţii că România are nevoie de un partid şi de o mişcare cu adevărat, dar cu adevărat, nu doar în nume, nu doar o faţetă”, a explicat Nicu Ştefănuţă, într-o conferinţă de presă.