AUR îl pierde pe Eusebiu Cilibiu, care a ocupat funcția de președinte al Organizației Municipale din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Botoșani. Acesta și-a anunțat recent demisia misterioasă printr-o postare pe Facebook.

Cilibiu anunță că decizia se bazează pe motive personale și că renunță pentru totdeauna la politică. „Începând de astăzi, din motive personale, politica pentru mine este un capitol închis”, susține fostul reprezentant AUR.

Anunțul este surprinzător, mai ales deoarece vine după o conferință de presă în care fostul liberal și-a prezentat „noile achiziții”, printre care și Mihaela Stoiciuc Vasilică.

Fostul șef AUR susține că cei care se implică în politică nu se mai pot ocupa și de familie:

„Sunt motive personale, eu le-am spus că ies silențios din partid, nu vreau să spun ce nu mi-a convenit sau ce nu ne-a convenit unii de alții, pur și simplu vreau să petrec mult mai mult timp cu familia. Am văzut clar că nu se poate, fiind angrenați în munca asta de partid nu mai aveam familie, nu mai aveam timp și atunci am zis că mă retrag”, anunță Eusebiu Cilibiu.

Eusebiu Cilibiu infirmă teoria potrivit căreia decizia demisiei ar fi fost „inspirată” de șefii de la centru, cu scopul de a face loc altcuiva. Dimpotrivă, el anunță că are relații foarte bune cu membri partidului, așa cum s-a văzut și la ultima întrunire politică, organizată la Tulcea.

Odată cu AUR, Cilibiu spune adio întregului mediu politic. El anunță că se întoarce la meseria de inginer specialist de geodezie și cadastru. În plus, susține că nu știe dacă partidul are deja în plan un înlocuitor.

„Să hotărască ei acolo, nu știu. Nu e stabilit lucrul acesta dar chiar nu mai contează. O să găsească probabil pe cineva și o să meargă înainte pe principiul că e plin cimitirul de oameni de neînlocuit. Nu e ca și cum aș fi inventat eu ceva. Eu până una alta, un an de zile am muncit, am făcut ceva pentru partid. Plec demn, cu capul sus, nu dat afară de cineva”, scrie Cilibiu.