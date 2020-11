După ce actualul președinte american, Donald Trump și-a susținut declarația de presă, i-a dat cuvântul vicepreședintelui în exercițiu, Mike Pence, care a relatat următoarele: ,, Mulțumesc domnule președinte și mai vreau să le mulțumesc și celor 60 de milioane de americani care și-au exprimat deja votul preferențial în care l-au ales ca președinte, pentru următorii 4 ani, pe Donald Trump.

În timp ce voturile se numără, vom rămâne vigilenți. Dreptul de a vota este fundamentul democrației noastre încă de la apariția Statelor Unite și este de datoria noastră să păstram integritatea votului. Cred cu toată inima, că suntem pe drumul victoriei. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru efortul extraordinar pe care l-ați depus în a face America măreață din nou și pentru inspirația pe care ați transmis-o cetățenilor din state. Cred, la fel ca voi, că noi suntem pe calea bună către victorie şi că Statele Unite vor fi din nou o mare naţiune”, a declarat vicepreşedintele american în exerciţiu după ce Donald Trump a părut să revendice victoria în alegeri.

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, l-a ales pentru a candida la postul de vicepresedinte pe Mike Pence, cel care a ocupat aceasta poziție si in ultimii patru ani. Vicepreședintele ocupa postul de președinte al Senatului SUA. Acest rol este mai degrabă procedural. El nu trebuie sa intervină in dezbaterile Senatului. Totuși, el are posibilitatea, in caz de egalitate in Senat, de a-si face auzita vocea pentru a evita un blocaj in Camera superioara a Congresului. Articolul 2 al Constituției Americane prevede ca „in caz de destituire, de deces sau de demisie a președintelui, sau in cazul incapacității sale de a exercita prerogativele si de a îndeplini datoriile funcției sale, acestea vor fi delegate vicepreședintelui”.

In 1967, al 25-lea amendament al Constituției Americane a precizat ca „in caz de destituire, deces sau demisie a președintelui, vicepreședintele va deveni președinte”. Din aceasta cauza, candidatul la postul de vicepresedinte trebuie sa corespunda acelorași criterii ca si candidatul la președinție: sa fie cetățean american născut pe teritoriul american, sa aibă cel puțin 35 de ani si sa fi trăit in SUA cel puțin 14 ani.