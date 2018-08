DECIZIE şoc luată una dintre cele mai mari bănci din sistem. Ce trebuie să ştie cei care au bani în bănci

UniCredit Bank desfăşoară până pe 28 septembrie 2018 o campanie prin care remunerează depozitele în lei constituite pe şase luni, exclusiv prin mijloace digitale, cu 3,5% pe an, o dobândă foarte atractivă pentru produsele din această categorie.

Concret, în cadrul acestei campanii, clienţii persoane fizice pot beneficia de dobânda de 3,5% pe an pentru orice depozit nou la UniCredit Bank cu o sumă minimă de 10.000 de lei şi constituit exclusiv utilizând aplicaţiile de Online Banking sau Mobile Banking. Dobânda de 3,5% pe an se acordă pentru maximum 1.000.000 lei per client.

Această nouă lansare vine în contextul strategiei de digitalizare urmate de UniCredit Bank, în care utilizarea aplicaţiilor de Mobile Banking şi Online Banking aduce clienţilor numeroase extra-beneficii. Printre acestea se numără accesul la Happy Hour Exchange Rate (o oră pe zi, în care pot face o operaţiune online de schimb valutar la cursul publicat de BNR, în limita a 1.000 euro/zi), bani înapoi pentru plata facturilor (3 lei/lună în cont pentru minimum trei facturi de utilităţi plătite lunar) sau dobânda dedicată pentru depozitele constituite prin aceste aplicaţii.

Alături de clienţii Upgrade, respectiv cei care îndeplinesc cumulativ condiţiile de a încasa lunar în contul curent suma minimă de 5.000 de lei / echivalentul în valută sau care au economii şi investiţii de cel putin 200.000 de lei / echivalentul în valută, şi totodată de a accesa lunar serviciile de Mobile Banking, Online Banking sau Info SMS oferite de UniCredit Bank, la oferta curentă au acces toţi clienţii care deţin cel puţin un cont curent şi un cont de depozit, ambele în lei la UniCredit Bank.