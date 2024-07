Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat sâmbătă că are un orizont de timp pentru rezolvarea problemelor legate de termoficare. El a menționat că, până în 2028, din cei 1.000 de kilometri de rețea, 500 de kilometri vor fi reparați.

Primarul a subliniat că sunt două probleme majore: producția de energie termică, gestionată de Ministerul Energiei, și transportul și distribuția, care sunt responsabilitatea municipalității.

„Eu am dat un orizont de timp. Sunt două probleme, una este producţia, care e la minister, şi una este transportul şi distribuţia care e la noi. Eu vorbesc numai de transport şi distribuţie, pentru că ministerul are propriile sale probleme”, a declarat edilul, sâmbătă, la PrimaTV.

În ceea ce privește transportul și distribuția, rețeaua principală de 1.000 de kilometri are nevoie urgentă de reparații. Până în prezent, au fost schimbați aproximativ 230-240 de kilometri de rețea.

Nicușor Dan a promis că, în fiecare an, vor fi reparați 70 de kilometri, ceea ce înseamnă că până în 2028 vor fi reparați 500 de kilometri din rețea. Prioritatea va fi dată secțiunilor cele mai deteriorate, care cauzează cele mai multe avarii.

În ceea ce privește producția de energie termică, Nicușor Dan a precizat că Ministerul Energiei se confruntă cu probleme legate de centralele vechi, din anii ’60-’70, care sunt neperformante și necesită revizii îndelungate. Aceste revizii afectează și municipalitatea, deoarece în prezent funcționează doar două din patru centrale.

Edilul și-a exprimat speranța că în viitor va exista o fuziune între autoritățile locale și cele centrale pentru a asuma responsabilitatea comună asupra acestor centrale.

Primarul a mai declarat că municipalitatea va fi la zi cu datoria curentă către ELCEN cel târziu în august. Deși auditul datoriei față de ELCEN nu a început din cauza lunilor dificile financiare, în iunie situația s-a îmbunătățit și o parte din datoria curentă a fost compensată.

Nicușor Dan a estimat că datoria curentă se situează între 200-250 de milioane de lei, iar suma totală, după audit, ar putea ajunge la 400 de milioane de lei. Achitarea acestei datorii depinde de plățile din impozite.

„Ştiţi că am primit 20% mai puţin decât anul trecut. Am avut nişte luni dificile, inclusiv mai. În iunie am stat mai bine şi am mai compensat din datoria curentă pe care o avem la ei. Deci, pe curent cred că mai sunt undeva la (…) poate între 200-250 de milioane şi ce o să rezulte din audit, probabil că 400 de milioane”, a declarat la începutul săptămânii primarul general al Capitalei.