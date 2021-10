Președintele României, Klaus Iohannis, și-a amânat plecarea la ședința Consiliului European, după ce Guvernul Cîțu a picat cu un scor istoric de 281 de voturi, anunță România TV, care citează surse politice.

Tot potrivit unor surse, președintele Klaus Iohannis ar urma să convoace joi consultări cu partidele politice, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu a trecut azi, în Parlament.

Florin Cîțu a fost demis!

Marţi, 5 octombrie, s-a votat, în plenul reunit al Parlamentului, moţiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului Cîţu. Numărarea voturilor exprimate de senatori şi deputaţi s-a încheiat, iar rezultatul este unul clar: Guvernul României a fost demis.

După ce au fost numărate voturile exprimate astăzi de senatori şi deputaţi, a rezultat că 281 de parlamentari au votat pentru demiterea Guvernului Florin Cîţu. Mai exact, pentru moţiunea de cenzură au votat 281 de parlamentari din cei 318 prezenţi. Cei de la PNL şi UDMR s-au aflat în sală, însă nu au votat.

Numărul minim necesar de voturi pentru demiterea Guvernului era de 234. Calculele matematice dinaintea moţiunii indicau faptul că PSD, USR şi AUR, partidele care au anunţat că vor vota în favoarea moţiunii au împreună cel puţin 280 de voturi.

Declarațiile făcute de Cîțu înainte votului

Iată câteva dintre declaraţiile făcute marţi de către premierul Florin Cîţu, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură.

“Acum am să vă spun despre performanţele guvernului pe care-l conduc, de care sunt mândru. Felicitări colegi de la PNL şi UDMR şi mulţumesc că lucraţi din greu pentru a livra rezultate românilor. Acest Guvern a pus România pe traiectoria unei creşteri economice de peste 10%, în ciuda pandemiei. Redresarea economiei – ieşirea din recesiune – este o misiune îndeplinită.

Am redus risipa în administraţia publică, am oprit sifonarea banilor publici, am majorat puternic investiţiile, iar creşterea economică are loc datorită investiţiilor şi nu consumului. Am reuşit adoptarea PNRR în termenul propus şi pregătim în ritm alert condiţiile pentru implementare.

Am creat condiţiile pentru a mări în curând pensiile şi alocaţiile, România va avea un buget bun pentru 2022, un buget al dezvoltării. Am realizat în câteva luni ceea ce nu au făcut alţii în 30 de ani de zile.

O guvernare bazată pe investiţii aduce venituri la buget fără să creşti taxele, asta înseamnă guvernare liberală”, a declarat, marţi, premierul Florin Cîţu, potrivit Agerpres.