Moțiunea de cenzură inițiată de USR PLUS și AUR împotriva lui Florin Cîțu nu va fi depusă în Parlament. Votul final a fost 9-7 pentru această decizie.

Votul a fost nominal la cererea senatoarei PNL, Alina Gorghiu, adică să se știe cum votează fiecare membru al BPR. Ludovic Orban a refuzat să voteze. Ședința a fost una tensionată, după ce PNL a cerut verificarea validității semnăturilor, miza fiind foarte mare – amânarea moțiunii.

Ședința a fost transmisă live pe Facebook de George Simion, liderul AUR.

Membrii USR PLUS și AUR din Birourile Permanente au reclamat o încercare de tergiversare din partea PNL și au cerut stabilirea unui calendar clar al moțiunii de cenzură.

Membrii PSD au părăsit ședința

„Nu vrem să arbitrăm între celelalte partide, membrii PSD se retrag din ședință”, a spus Lucian Romașcanu.

Liberalii au acuzat că mai multe semnături, prezente pe moțiunea de cenzură semnată de parlamentarii USR PLUS și AUR, nu sunt prezentate în original, ci fotocopiate / scanate neîndeplinind cerința de semnătură olografă în original în dreptul numelui – prenumelui initiatorului (cel putin 12 semnături scanate, de ex. semnăturile de la pozitiile 60, 62 și 72). Mai mult unele semnături sunt redate cu ștersături ori corecturi efectuate direct pe text, prin suprapunerea unor linii corectoare (ex. pozitiile 43 si 44).

Potrivit semnatarilor, există „indicii temeinice” că mai multe semnături ale unor senatori si deputati inițiatori ai moțiunii de cenzură nu corespund cu semnăturile acelorași parlamentari din listele de semnături pentru prezența acestora la ședințele de plen ale fiecărei camere/la ședințele comisiilor.

Scandal în Parlament

În replică liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat că semnăturile sunt valide.

„Legat de semnături, văd că echipa domnului Florin Cîțu contestă semnăturile parlamentarilor. Este fără precedent în Parlament. O semnătură olografă este o semnătură olografă și atunci când este semnată sau atunci când este pe un șervețel sau pe un colț de hârtie. De un an și jumătate, în Parlamentul României se votează prin telefon. S-au votat legi importante prin telefon pentru toți românii cu un simplu apel telefonic pentru sau împotrivă.

Se votează electronic pe tabletă, niște tablete în spatele cărora niciodată nu știm exact cine este. De un an și ceva se admit semnături trimise scanat de către parlamentari pentru înregistrarea proiectelor de legi, cu semnături olografe trimise scanat. Există preluare pe suport digital a semnăturii olografe, când mergem la pașapoarte, la permise, la consulate, la ANAF. Doar semnatarul poate contesta autenticitatea acelei semnături. Niciun parlamentar nu contestă semnătura”, a declarat Moșteanu.

George Simion: Nu avem nicio problemă

Liderul AUR, George Simion, a declarat că nu este nimic de contestat în privința semnăturilor.

„Am venit toți parlamentarii, inclusiv cei care au semnat de la distanță și și-au scanat semnătura, au venit cu foaia în original ca să nu mai poată doamna Gheorghiu să invoce vicii de procedură. Nu avem nicio problemă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a mai afirmat că parlamentarii USR PLUS AUR au fost sunați de membri ai echipei lui Florin Cîțu pentru a-și retrage semnăturile în schimbul anumitor lucruri.

„A sunat Rareș Bogdan să ne vedem acum cât de repede. Noi nu suntem de vânzare. Poate celelalte partide sunt de vânzare, noi nu suntem de vânzare”, a spus George Simion într-o declarație la Parlament.