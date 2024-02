Marcel Ciolacu, premierul din partea PSD, și Nicolae Ciucă, liderul PNL, au făcut publice detalii despre modul în care vor fi organizate alegerile din acest an.

În urma unui acord între cele două formațiuni politice pentru combinarea eforturilor și realizarea unei alianțe, precum și pentru întocmirea unor liste comune pentru alegerile europarlamentare, au fost stabilite și comunicate detaliile referitoare la desfășurarea scrutinului electoral.

Cele mai importante teme abordate de cei doi lideri au fost comasarea alegerilor, scenariul listelor comune PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare și posibila devansare a alegerilor prezidențiale.

Liderul PNL și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a fost primul care a comunicat decizia luată în cadrul coaliției.

Alegerile comasate vor fi organizate pe data de 9 iunie, au decis cele două partide.

Acest pas a fost rezultatul unui proces consultativ în care fiecare a discutat cu birourile de conducere politică ale partidelor implicate, susține Nicolae Ciucă.

Această decizie a urmat unui proces prin care fiecare dintre noi am consultat birourile de conducere politică ale partidelor, ne-am reunit apoi în coaliţie şi suntem prezenţi pentru a prezenta această decizie finala care prevede ca la nivelul alegerilor locale fiecare partid să candideze prin forţe proprii, iar pentru alegeri europarlamentare să existe o listă comună.

Liderul PNL a precizat că decizia va fi în folosul românilor, care își doresc liniște și stabilitate.

Am avut în vedere tot ceea ce s-a întâmplat din 2021 când această coaliţie şi-a asumat guvernarea, reuşind să treacă România prin crize suprapuse şi să îndeplinească obiectivele din programul de guvernare, aşa cum ni l-am asumat. (…)

Marcel Ciolacu a argumentat și decizia PSD-PNL de a a avea liste comune la alegerile parlamentare.

„Am decis să avem și o alianță electorală pentru lista de europarlamentare. Oricât am încerca să împachetăm cuvintele, e evident că doar cele două mari partide se pot uni și face față unui val extremist. Niciuna dintre cele două forțe nu se poate angaja singură în această luptă. E vorba de stabilitate, de asumare și de drumul României, nu neapărat de astăzi, ci de viitor”, a transmis Ciolacu.

Premierul a vorbit și despre obiectivele viitoare ale Coliției.

„Așa am putut să intrăm în UE și în NATO. Acum avem două obiective la fel de importante – de a intra în Schengen, anul acesta și în 2026, România să fie membră a OECD. (…) Nu văd nimic nedemocratic să-ți asumi cu curaj lucruri bune pentru români și pentru România. Eu am sentimentul că am făcut ce e mai bine pentru țara mea, indiferent de costuri.”, a adăugat el.