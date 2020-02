Judecătorii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), discută, joi, 6 februarie, cererea de pensionare a Cristinei Tarcea, fosta şefă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de pensionare a magistratului se află pe ordinea de zi a Secţiei pentru Judecători.

Cererea de pensionare a fost depusă

Cristina Tarcea, judecător la ÎCCJ, a cerut să fie eliberată din funcţie prin pensioare. Solicitarea acesteia va fi discutată în Secţia pentru Judecători de joi. Alături de ea, alţi 14 judecători cer să iasă la pensie, conform ordinii de zi a şedinţei de joi a CSM.

Tarcea nu şi-a depus candidatura pentru un al doilea mandat întrucât experienţa şi relaţiile din afara sistemului au făcut-o să îşi dorească din nou o relaţie cu „oameni cu mai puţină imaginaţie”.

„Răspunsul diplomatic ar suna la maniera „am obosit”. Răspunsul sincer este că în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionez cu persoane din afara sistemului de justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit, m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie”, a declarat Cristina Tarcea, preşedintele ÎCCJ, în luna iulie 2019, conform ştiripesurse.

Actualul președinte al ÎCCJ este Corina Corbu. Mandatul Cristinei Tarcea la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a expirat în data de 14 septembrie 2019.

