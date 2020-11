Presa a relatat că Andreea Mantea, vedeta de la Kanal D, își ascunde noul iubit, motiv pentru care aceasta a postat un nou clip pe contul său de YouTube. Vedeta a explicat motivația din spatele ținerii în secret a relației sale.

Am ales să nu vorbesc

Andreea Mantea a povestit fanilor că nu își ascunde noul iubit doar că preferă să nu mai vorbească despre viața sa personală.

„Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum…unde ajungeam?”, spune vedeta în noul clip.

Te axezi pe ce este mai important

Aceasta a mai spus că preferă să nu își vadă numele asociat cu tot felul de povești de genul acesta și că odată cu vârsta începi să te axezi pe ce este mai important, subliniind că fiul său David este cel care are nevoie de întreaga ei atenție.

”Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a spus Andreea Mantea în ultimul său videoclip postat pe Youtube.

Ce spun sursele din anturajul Andreei Mantea

„Andreea are iubit, de 4-5 ani, și este foarte fericită. Băiatul chiar o iubește. E un tip simplu, educat, cu mult bun simț și care o iubește, o adoră pe Andreea. Nu este băiat de bani gata și nici super afacerist. Este un om căruia nu îi este străin domeniul în care lucrează Andreea. Și el lucrează în televiziune!

Sunt de 4-5 ani împreună și se înțeleg foarte bine. Într-adevăr, pe degetul Andreei a apărut și un inel de o perioadă, și da, seamănă cu un inel de logodnă! Însă ea nu-și pune viața sentimentală pe tavă și nici nu dă detalii despre ea. Cert este că e fericită și liniștită! A găsit la băiatul acesta fix ce caută: iubirea curată și adevărată”, spun surse din anturajul Andreei Mantea pentru playtech.ro.