Călin Georgescu a transmis un mesaj amplu pe rețeaua socială „X” (fosta Twitter) în care denunță decizia autorităților de a anula votul legal exprimat de milioane de români. Într-un discurs marcat de un ton ferm și apeluri la justiție, Georgescu a criticat corupția și nedreptatea din sistemul politic și juridic din România.

Mesajul a fost postat în limba engleză, iar asta ar putea fi interpretat drept un semn că Georgescu caută sprijin și din străinătate în încercarea de a reveni în cursa pentru Palatul Cotroceni. La final, el l-a citat și pe fostul președinte american Abraham Lincoln.

In Romania, corruption has taken away our sacred right granted exclusively by God – the right to free will!

This right was taken from us by corrupt and sinful politicians because, in a moment of great crisis, the Romanian people chose good over evil after 35 years of… pic.twitter.com/TrZJM4e4S7

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) January 2, 2025