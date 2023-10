Cum a început povestea PIATRAONLINE?

Pe drumuri, fără birou, fără laptop, fără economii și fără capital, am reușit să-l transformăm pe 0 în erou, adică după un 0 sa punem mai multe 000. Știu că mulți antreprenori ar spune că au început cu pasiune, noi am spune că am început cu CAPITAL, și nu financiar, ci viziune, capitalul nostru a fost curiozitatea pentru un domeniu care ne-a fascinat.

Mariana, partenera mea, gestiona o serie de furnizori și parteneri din construcții, iar mie îmi plăcea să lucrez cu cei din șantier și din domeniul construcțiilor.

La sol, lucrurile erau gri și complicate, dar am îndrăznit amândoi să ne ridicăm deasupra solului, deasupra șantierelor și să ne dorim să construim o companie, nu doar o curte interioară care vinde piatră asemenea unui depozit.

Capitalul nostru am fost noi doi și un singur vis la unison.

Primul contract, prima afacere mare cum a început?

Cu un singur telefon de la un dezvoltator care ne-a rugat să-i livrăm câteva tiruri de marfă, iar noi nu aveam nici capital financiar să putem face achiziții atât de mari, nici flotă, nici network de furnizori sau parteneri apropiați.

De la un tir la zece tiruri este o distanță destul de mare și oricât de mare ar fi visul tău, pur și simplu resursele noastre erau limitate.

Ne-am urcat în avion, am zburat către carierele mari din lume, am bătut la ușă și ne-am negociat transporturile și plăți etapizate cu promisiunea că vom reveni cu noi comenzi și mai mari.

Desigur, nu știam că vom livra această promisiune cu adevărat, speram să ne ținem de cuvânt.

Ce este cel mai important este că ne-am întors acasă cu afacerile încheiate și am putut livra prima noastră comandă mare.

Provocări de început: atunci când priviți în urmă, care au fost?

Experiența pe care o ai sau nu o ai…pentru că nu o aveam, a fost cea mai mare provocare. Atunci când privim în urmă, acum, ajunși la maturitate, marea noastră conștientizare este că este ușor să găsești parteneri, furnizori, resurse logistice și operaționale de orice fel, dar dacă nu știi ce să faci cu ele atunci la ce folos. Vei pierde bani, vei pierde timp, vei pierde contracte.

Faptul că niciunul dintre noi nu venea dintr-o familie de pietrari cu tradiție, așa cum industria preferă, a fost cea mai mare provocare și nu vorbesc aici doar de experiența pe care o ai sau nu o ai, ci și de accesul și ușile care ți se deschid sau nu. Breasla pietrarilor, a celor care fac performanță, nu este una accesibilă. Într-o lume în care ușile nu se deschid, tu trebuie să-ți construiești singur noi drumuri, iar noi asta am făcut.

Nu aveam experiență să luăm decizii potrivite și nici oportunitatea să fim înconjurați de profesioniști care să faciliteze accesul la informație.

Noi suntem o companie de piatră naturală. De la carieră (punctul de extracție al materialelor) până la carieră (să-ți construiești o profesie de la zero, singur) și până la gestionarea logistic-operațională a peste 20 de piețe, este ceea ce noi numim servicii super specializate, nișate, dedicate.

Cum arată creșterea PIATRAONLINE, compania voastră este listată în top 300 companii Românești, ce spun cifrele?

Primii cinci ani au venit cu o dublare semnificativă a cifrei de afaceri, iar cea mai mare creștere am înregistrat-o în 2021 în perioada pandemică.

Apoi am reușit să ne menținem în cele mai agitate și anxioase vremuri, cu greu și cu multă muncă și cu multe uși închise și proiecte de șantier puse în așteptare. Cum am reușit să facem asta? Am schimbat politica de cost și am deschis relații cu noi piețe, am lansat flotă dedicată de transport ca să putem ține costurile sub control și am investit în momentul când alte afaceri s-au oprit.

Investiția în flota de transport și reorganizarea piețelor a fost o decizie grea, a fost nevoie să punem punct unor piețe bune din motive evidente: de la 1000 de euro transport naval la 15.000 euro / container, creștere cauzată de închiderea afacerilor și lockdownul din perioada pandemică, sunt decizii pe care a fost nevoie să le luăm la rece, rapid. Am ales să investim, să pornim motoarele atunci când alte afaceri își conduceau echipele la viteză redusă.

Am venit la birou în toată perioada pandemică, toți, nu am făcut concedieri și am continuat să recrutăm și să deschidem noi oportunități. Ne-am reorganizat rolurile și fiecare a preluat responsabilități noi. Ne-am îndreptat atenția către viitor, am vrut să fim 100 % pregătiți atunci când lockdown-ul ar fi încetat, iar lucrurile ar fi revenit la normal.

Am ieșit din pandemie cu o nouă linie de business dezvoltată și cu planuri pentru a ne extinde la nivel internațional.

Cum vedeți viitorul?

Shipping worldwide deja de întâmplă, livrăm în peste 20 de piețe și suntem vizitați din toate colțurile lumii., însă ne dorim să ne dezvoltăm și local cu mai multe puncte generatoare de inspirație care să fie aproape de către cei care își doresc să pună pe picioare proiecte interesante și au nevoie de consultanță specializată.

Ne pregătim de lansarea a două noi showroomuri în două noi orașe aproape de București și plănuim un viitor cu puncte noi de reprezentare și în piața din Europa.

Viitorul sună bine ar fi spus Connex în 99’, noi spunem că viitorul e deja aici, se întâmplă și suntem bucuroși să avem oportunitatea să ducem afacerea la un nou nivel.