De la IT la livrator de mâncare. Câți bani câștigă lunar un clujean

Concediat după 14 ani în IT, un clujean s-a reprofilat ca livrator de mâncare. Livratorii, mai bine plătiți decât IT-iștii! Aceasta este realitatea actuală de pe piața muncii. Un fost programator câștigă acum peste 15.000 de lei lunar, livrând mâncare.

După o carieră de 14 ani în domeniul IT și un an de căutări fără succes, clujeanul s-a reinventat profesional, găsind în această activitate o sursă consistentă de venit.

Bărbatul a povestit că a fost concediat și, în ciuda eforturilor, nu a reușit să își găsească un nou loc de muncă, deși a participat la peste 40 de interviuri.

După mai bine de un an de căutări fără rezultat, acesta a decis să își schimbe complet domeniul de activitate, devenind livrator de mâncare.

„După 14 ani de carieră în IT, ultimii 4 petrecuți la Epava, am fost concediat. Am căutat timp de un an un alt job, însă fără succes, chiar dacă am participat la peste 40 de interviuri.

Tranzițiile de carieră pot fi surprinzătoare și pline de lecții valoroase. Trecerea de la programator la livrator de mâncare poate părea neobișnuită, dar vine cu avantaje și oportunități neașteptate”, a mărturisit clujeanul.

Bărbatul susține că a reușit să slăbească 20 de kilograme și se simte mai tânăr ca niciodată

Acesta vede doar beneficii în noua sa meserie, apreciind în mod special programul flexibil care îi permite să își organizeze timpul după propriile nevoi.

„Livrarea de mâncare nu este. Oricât pare de aberant, de la 9.500 RON pe CIM am ajuns la peste 15.000 lei. Dar am încă 2 băieți nepalezi care mă ajută. M-a ajutat foarte mult și fizic – am slăbit 20 kg și mă simt cu 10 ani mai tânăr”, a povestit omul.

De la IT la livrator pentru Uber și Bolt

Bărbatul a dezvăluit că și alți foști colegi din IT au ales să se reprofileze, orientându-se către meserii mai practice, precum șoferi pentru Uber sau Bolt.

Potrivit publicației Gândul, un livrator asiatic poate câștiga până la 8.000 de lei lunar lucrând doar patru zile pe săptămână, în timp ce un mecanic auto cu atelier propriu încasează între 40.000 și 50.000 de lei pe lună, iar un lăutar poate ajunge la 60.000-70.000 de lei în sezonul nunților.