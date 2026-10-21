De la ferme inteligente la rafturile marilor retaileri: provocările și oportunitățile discutate la Timișoara Food Summit

Industria alimentară traversează o perioadă în care investițiile în tehnologie, accesul la finanțare și extinderea pe noi piețe devin esențiale pentru dezvoltare. La Timișoara Food Summit, antreprenori, fermieri, procesatori și experți analizează soluțiile care pot susține competitivitatea companiilor din sector, de la automatizare și inteligență artificială până la exporturi și parteneriate comerciale.

Modernizarea producției și creșterea productivității se află printre principalele preocupări ale companiilor din industria agroalimentară. În cadrul Timișoara Food Summit sunt prezentate proiecte care ilustrează modul în care investițiile în tehnologie devin un instrument-cheie pentru extinderea afacerilor.

Unul dintre exemple vine din industria lactatelor, unde David Todoran, fondatorul Mirdatod – Lactate de Ibănești, dezvoltă proiecte menite să susțină creșterea capacităților de producție prin tehnologii moderne. În paralel, compania Serele SupeR investește într-o nouă seră hidroponică de trei hectare, proiect orientat către eficientizarea producției și controlul atent al proceselor de cultivare.

Pentru companii, succesul unor astfel de investiții este strâns legat de capacitatea de a genera rezultate economice. În acest context, BioTop România promovează soluții dedicate îmbunătățirii profitabilității, într-un sector în care optimizarea costurilor și eficiența operațională au devenit criterii decisive de performanță.

Digitalizarea și automatizarea completează acest proces de transformare. Dan Țone, antreprenorul Eutron, va prezenta soluții robotizate care pot simplifica activitățile și reduce costurile operaționale. Totodată, Horațiu Neagoș, fondatorul Centrului General de Arhivare, va aborda beneficiile digitalizării fluxurilor documentare și ale arhivării electronice, instrumente care ajută companiile să utilizeze mai eficient resursele și spațiile disponibile.

Pe agenda summitului se află și noile tehnologii cu potențial de transformare a agriculturii. Varujan Pambuccian, deputat și membru al Comisiei pentru știință și tehnologie din Camera Deputaților, alături de Dumitru Prunariu, președintele Fundației Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, vor analiza perspectivele oferite de inteligența artificială, sistemele de monitorizare prin senzori, dronele și tehnologiile spațiale.

Aceste instrumente pot contribui la o mai bună administrare a fermelor și la utilizarea eficientă a resurselor agricole.

Dincolo de componenta tehnologică, dezvoltarea companiilor depinde în mare măsură de accesul la resurse financiare și de cadrul fiscal în care acestea operează. Fondurile europene și mecanismele de finanțare disponibile pentru investiții reprezintă unele dintre subiectele majore ale evenimentului, cu participarea lui Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

În același timp, fiscalitatea continuă să influențeze deciziile strategice ale companiilor, de la planurile de investiții până la gestionarea fluxurilor financiare. Gabriel Biriș, partener fondator al Biriș Goran, va aduce în discuție impactul legislației fiscale asupra mediului de afaceri și asupra rentabilității proiectelor de dezvoltare.

Pentru producătorii și procesatorii din industria alimentară, investițiile nu pot fi analizate exclusiv prin prisma capacităților suplimentare obținute, ci și în funcție de efectele asupra profitului și sustenabilității afacerii pe termen lung.

Totodată, una dintre cele mai importante provocări pentru companiile agroalimentare rămâne valorificarea producției. De aceea, accesul în marile rețele de retail și dezvoltarea exporturilor ocupă un loc central în programul summitului. Participanții vor discuta despre relația cu marile lanțuri comerciale, oportunitățile oferite de cooperarea economică internațională și strategiile de extindere pe piețele externe.

Pentru producătorii locali, creșterea nu înseamnă doar volume mai mari de producție, ci și capacitatea de a asigura livrări constante, standarde ridicate de calitate și parteneriate comerciale durabile. Prin temele abordate, Timișoara Food Summit reunește principalele provocări ale industriei alimentare și oferă un cadru de dezbatere pentru soluțiile care pot susține dezvoltarea unuia dintre cele mai importante sectoare economice din România.