Curba coronavirusului se reduce în Europa, dar Statele Unite sunt blocate timp de două luni pe un „platou”, semn, potrivit specialiștilor, că epidemia americană ascunde mai multe aspecte, gestionate în moduri diferite în funcție de regiuni și afinități politice.

Cu 30.000 de cazuri noi depistate pe zi în aprilie și peste 20.000 de la începutul lunii mai, Statele Unite stagnează, deoarece o parte a țării a preluat cazuri din cealaltă parte.

„Nu am acționat suficient de repede și de puternic pentru a preveni răspândirea virusului inițial și, se pare, acesta s-a deplasat din focarele inițiale în alte zone urbane și rurale”, a declarat Tom Frieden, fost director al Centrelor de prevenire şi de luptă împotriva bolilor (CDC).

Pe de o parte, există cinci state din nord-est, de la New Jersey până în Massachusetts, cu New York la mijloc, unde au fost înregistrate jumătate din decesele americane provocate de Covid-19. Această regiune, întinsă ca o țară europeană, a început în mare măsură coborârea – New York are internate acum 2.600 de persoane faţă de 19.000 la jumătatea lunii aprilie, potrivit guvernatorului.

Aceste state, marcate ca fiind cele mai afectate, au fost și cele mai precaute cu ieşirea din izolare. Măștile sunt omniprezente. Redeschiderea New York-ului a început abia luni, restaurantele rămân închise.

În schimb, regiunile mai puțin urbanizate, Midwest, South și partea din Vest nu au experimentat blocaje la urgență și la morgă. Aceste state au ordonat retenția mai târziu și au ridicat-o mai devreme. Și aici virusul circulă cel mai mult astăzi.

Politizarea pandemiei a întărit fenomenul: guvernatorii statelor „roșii”, adică republicani, au avut tendința de a minimaliza riscul, la fel ca președintele Donald Trump.

„Statele albastre sunt mai aplicate decât statele roșii în a efectua o redeschidere în siguranță”, observă Sten Vermund, decanul Școlii de sănătate publică de la Universitatea Yale, care adaugă că, ideologic, „majorităţii americanilor nu le place să li se spună ce să facă”.

Oamenii nu poartă măști

În Georgia, în Florida şi Texas vedem puțini oameni cu măști, inclusiv în restaurante și magazine, chiar și în rândul angajaților.

În prezent, în Texas și Carolina de Nord, există mai mulți pacienți cu Covid-19 spitalizați decât în ​​urmă cu o lună.

Carolina de Sud este, de asemenea, în „cel mai grav moment” al epidemiei de astăzi, spune Melissa Nolan, profesoară de epidemiologie la Universitatea din Carolina de Sud, remarcând focare de infecție în rândul populațiilor marginalizate, precum lucrătorii hispanici.

Datele de pe telefoanele mobile confirmă că distanța fizică este respectată pe scară largă: în toiul izolării, deplasarea rezidenților din New York sau Washington a scăzut cu aproape 90% timp de câteva săptămâni, comparativ cu 50% sau mai puțin în multe zone din sud, potrivit companiei Unacast.

Cu o jumătate de milion de teste efectuate pe zi, Statele Unite au devenit campioni mondial la screening pe cap de locuitor. Dar asta încă nu este suficient pentru a limita răspândirea virusului, spune Jennifer Nuzzo de la Universitatea Johns Hopkins, deoarece epidemia americană a fost mult mai extinsă decât în ​​alte părți.

„Încă nu detectăm toate infecțiile”, insistă expertul, potrivit La Libre.

O imagine sumbră

Doar 14% din testele americane sunt pozitive, față de mai puțin de 5% în Europa: cu alte cuvinte, Statele Unite ratează în continuare multe cazuri asimptomatice, care continuă să infecteze prietenii și vecinii.

Depistarea nu este un scop în sine, spune Jennifer Nuzzo: testarea trebuie să fie însoțită imediat de izolare și de urmărirea contactelor. Or ieşirea din izolare a început înainte ca aceste proceduri să fie gata.

Tabloul nu este în întregime sumbru: în mai multe locuri, cum ar fi Arizona, cea mai mare disponibilitate a testelor a crescut numărul de cazuri detectate, dar acestea sunt, aparent, predominant ușoare.

Georgia s-a redeschis foarte devreme, la sfârșitul lunii aprilie, înlăturând cele mai mari temeri. Numărul cazurilor a stagnat pe parcursul lunii mai, urmând o creștere în ultimele zile, ilustrând cât de misterioasă rămâne mecanica coronavirusului.

„Toți prietenii mei sunt perplecşi”, mărturiseşte William Schaffner, un specialist în boli infecțioase de la Universitatea Vanderbilt.