Din poziţia sa de VP&Head of Consumer Electronic Samsung România & Bulgaria, Victor Armășelu ne-a prezentat care sunt principalele tendințe tehnologice care se prefigurează la nivel mondial, dar și modul în care a evoluat cererea românilor, care rămân mai consumatori de conținut video pe televizor.

Un studiu realizat în urmă cu câțiva ani arată că aproape 90% dintre români se uită zilnic la televizor. Cum se prezintă situația la momentul actual?

Fără dubiu, românii continuă să fie consumatori de conținut video pe televizor. De altfel, pandemia și ultimii trei ani au schimbat considerabil comportamentul acestora, iar televizorul nu mai este doar un obiect care redă conținut, ci mai degrabă principala sursă de divertisment, acasă. În plus, nu îl mai regăsim doar în living, ci mai degrabă în fiecare cameră, fie ea dormitor sau bucătărie. Dincolo de aceste lucruri, și gusturile consumatorilor s-au rafinat, iar oamenii știu acum ce așteptări trebuie să aibă atunci când vorbim de imagine, sunet sau conectivitate.

În contextul în care românii sunt tot mai mari consumatori de streaming video, prin intermediul platformelor consacrate (Netflix, HBO Max, Disney+ etc.), cum a evoluat cererea de televizoare la nivel local? Care sunt principalele schimbări survenite?

Consumul de streaming este doar una dintre fațetele unui trend mai cuprinzător, și anume personalizarea, atât a produsului (sustenabilitate și integrare în ambientul stilistic propriu fiecăruia dintre noi), a funcționalității (conectivitatea cu alte dispozitive, scenarii multiple de utilizare), cât și conținutului (linear, OTT, home office, gaming, smartHub).

Accesibilitatea crescută a tehnologiilor de ecran (Neo QLED, OLED), împreună cu sistemele de upgrade a rezoluției native, de la SD sau HD până la 4K și chiar 8K, scad semnificativ distanța optimă de vizionare, și fac posibilă utilizarea televizoarelor cu diagonale din ce în ce mai mari în încăperile noastre, care au în general dimensiuni reduse.

În medie, la nivel de piață, diagonala trece de 40 de inci la TV-urile noi cumpărate, iar media pentru Samsung este de peste 55 de inci.

Tehnologia revoluționară Quantum Matrix cu LED-uri Quantum Mini aduce un contrast mai intens, culori realiste, tonuri de negru profund și un alb imaculat. De altfel, paleta de culori este atât de apropiată de realitate încât vorbim de televizoare validate de Institutul Pantone. Mai mult, cu ajutorul tehnologiilor Dolby Atmos și a OTS (Object Tracking Sound), ai propriul cinema în living.

Aș mai menționa aici și funcția de Q-Simphony care asigură o calitate audio puternică, sincronizată cu soundbar-ul. Practic, e ca și cum ai fi acolo, parte din acțiunea pe care o urmărești. Așa că tot ce ai de făcut este să te așezi confortabil și să te lași practic purtat într-o lume, aș spune magică, a sunetului și culorilor.

Există însă și o nouă categorie de cereri venite din partea pasionaților de gaming pe console video – în acest caz spre ce se îndreaptă cererea?

Consumul de gaming pe ecrane mari nu se limitează doar la utilizarea consolelor, trebuie să adăugam și PC-ul. În cadrul aceluiași trend de multi-funcționalitate de care vorbeam mai devreme, gama de TV Samsung oferă funcțiunea Game Bar, ce permite accesarea meniurilor specifice Gaming-ului (input lag, FPS, HDR, VRR, ultra-wide 21:9 sau 32:9, mini-map sharing, virtual aim point) altădată disponibile doar pe monitoarele specializate. În plus, Samsung OLED, lansat anul acesta, vine cu premiera globală a certificarii AMD FreeSync Premium Pro, pentru cea mai bună experiență de joc și rate de refresh de până la 144Hz VRR.

Românii nu mai sunt interesați însă doar de performanță, ci încep să acorde o atenție tot mai mare și design-ului interior al locuinței, al modului în care televizorul se integrează în atmosfera casei. Ce aduce nou în acest sens Samsung The Frame?

Într-adevăr, vedem un focus tot mai mare al consumatorilor pentru amenajarea și designul propriei locuințe. Românii investesc tot mai mult la acest capitol și, tocmai de aceea, electrocasnicele și electronicele din casă trebuie să se încadreze în tabloul general. De aceea, în produsele noastre am combinat tehnologia de ultimă generație cu designul elegant și sofisticat, astfel încât să satisfacem chiar și cei mai exigenți consumatori.

Televizorul The Frame este un exemplu foarte bun în acest sens, el face parte din gama de produse Samsung Lifestyle 2023. Cu The Frame, aduci practic o mică parte dintr-o galerie de artă chiar la tine acasă: mereu alta, întotdeauna unică. Conceput pentru a fi un televizor atunci când este pornit și artă atunci când este oprit, The Frame este o pânză digitală inovatoare, de tip QLED, care afișează artă din întreaga lume la o calitatea superioară a imaginii. Noul Matte Display reduce reflexiile de lumină, ceea ce îți permite să vezi mult mai clar operele de artă afișate pe ecran.

Mai mult decât atât, The Frame vine și cu un magazin de artă (Art Store) actualizat, care îți permite accesul rapid la peste 1.600 de piese de artă de la instituții de artă de renume.

O altă inovație Samsung este televizorul The Serif care are un design neconvențional ce se potrivește în orice loc al casei. Literalmente. Iar cu Ambient Mode, acesta se ,,camuflează”, și copiază culoarea pereților.

Vine vara, vremea caldă și românii vor vrea sa petreacă cât mai mult timp posibil în aer liber, dar fără a renunța la „uitatul la televizor”. Ce soluții are Samsung în acest sens?

Sigur, vara vrem să ne petrecem cât mai mult timp în aer liber și aproape de natură și noi încurajăm acest lucru. Am înțeles că românii vor să se bucure de ambele aspecte – să petreacă timp în aer liber și să nu renunțe la „uitatul la televizor”. Așa că Samsung a dezvoltat soluții inovatoare pentru a aduce televizorul în aer liber, astfel încât să te poți relaxezi în natură și să nu ratezi emisiunile sau filmele preferate.

Un exemplu este seria de televizoare QLED cu tehnologie anti-reflexie. Acestea sunt concepute să reducă semnificativ reflectarea luminii solare, ceea ce îți permite să te bucuri de o experiență vizuală excelentă chiar și în plină zi. Imaginile vor fi clare, detaliate și pline de culoare, indiferent de luminozitatea ambientală din jur. Astfel, poți să te relaxezi pe terasă sau în grădină, fără să fii deranjat de strălucirea soarelui sau de umbrele nedorite pe ecran.

O altă soluție pe care am adus-o pe piață, și care se potrivește chiar și celor care vor să plece într-o evadare de vară la munte, de exemplu, este The Freestyle: videoproiectorul nostru vedetă. Cu ajutorul lui, orice spațiu să poată deveni cu ușurință un „ecran”. The Freestyle este extrem de portabil, ideal pentru cei care sunt mereu în deplasare, tocmai pentru că este și foarte ușor (cântărește doar 830 de grame).

Eficiența energetică, dar și respectarea criteriilor de sustenabilitate încep să devină criterii tot mai importante de achiziție – ce oferă Samsung în acest sens?

Sigur, eficiența energetică este un aspect pe care îl vizează toți consumatorii atunci când aleg să investească într-un televizor nou. De altfel, toate produsele din seria completă de televizoare Samsung sunt sustenabile. Noua gamă de televizoare conține materiale reciclate, iar ambalaje utilizează mai puțină cerneală și capse în timpul producției.

Mai mult decât atât, toate modelele vin cu telecomanda SolarCell, aflată deja la a treia generație, care nu necesită baterii și care se poate încărca atât din lumina solară, cât și direct din semnalele emise de routerele Wi-Fi.

Prețul și „brand-ul” rămân, alături de caracteristici și tehnologii, principalele criterii luate în calcul la cumpărarea unui televizor – cât de accesibile sunt produsele Samsung?

De 17 ani suntem lideri pe piața globală de televizoare, iar acest lucru vorbește despre toate eforturile noastre de a veni constant în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor consumatorilor.

În ceea ce privește accesibilitatea produselor Samsung, aceasta poate varia în funcție de modelul și caracteristicile dorite. Avem o gamă de preț medie spre superioară, iar acest lucru se datorează, în parte, tehnologiilor și caracteristicilor avansate pe care le oferim. Și mă refer aici la rezoluția 4K, tehnologia QLED sau OLED și funcționalităților smart.

Care este poziția Samsung pe piața locală de tv?

Continăm să fim lideri și pe piața locală de televizoare, cu o cotă de 45% în valoare. În ceea ce privește preferința consumatorilor pentru modelele Samsung, pot spune că aproape toate modelele de TV-uri vândute de noi în România sunt „smart“ – 98%.

Care sunt principalele avantaje competitive ale ofertei Samsung, dincolo de tehnologii și inovații?

Dincolo de toate tehnologiile și inovațiile despre care am vorbit mai sus, noile televizoare, la fel ca toate celelalte produse Samsung, sunt integrate în ecosistemul Smart Things al cărui rol este să simplifice viețile utilizatorilor noștri și să satisfacă nevoia de conectivitate a consumatorilor.

În momentul în care sunt pornite, televizoarele Samsung se conectează instant cu celelalte dispozitive din casă: frigiderul, mașina de spălat, telefonul mobil sau cuptorul. Și ce este și mai interesant este că prin aplicația Smart Things poți conecta și dispozitive care aparțin altor branduri.

Ba mai mult decât atât, am creat serviciul SmartThings Energy2. Acesta ajută utilizatorii să monitorizeze consumul lunar de energie și este foarte ușor să facă acest lucru. Aplicația îi ajută să verifice ce aparate electrocasnice au consumat cea mai multă energie, astfel încât să poată face un efort conștient pentru a economisi energia, acolo unde este posibil.

Cum estimați că va evolua cererea la nivel local?

Anul trecut s-au vândut aproape 1,3 milioane de televizoare în România, valoarea totală fiind de 2 miliarde lei. Samsung isi propune, ca de fiecare data, sa ofere consumatorilor romani produse din ce in ce mai performante si competitive. De la conectivitate sporită, ecrane dotate cu tehnologii care redau milioane de nuanțe de culori, exact ca în realitate, un sistem de sunet care te face să te simți ca într-o sală de concerte sau într-un cinematograf, iar toate acestea sub umbrela sustenabilității.

Cred că toate aceste aspecte vin în întâmpinarea nevoilor și dorințelor consumatorilor și vor continua să fie relevante și în viitor și, implicit, să reprezinte factori importanți de decizie în inovațiile tehnologice pe care le realizăm de la an la an.