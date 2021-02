După cum spuneam, România chiar se chinuie la început de 2021. Pensiile au fost îngheţate, pe bună dreptate, se încearcă tăierea unor sporuri ale bugetarilor, iar salariile bugetarilor trebuie plafonate. Totul este dificil pentru actualul Guvern, mai ales că nu este zi de la Dumnezeu să nu aibă parte de manifestaţii şi proteste.

Bugetarii de lux din ligile inferioare

Şi totuşi, sunt unii bugetari care parcă sunt cu adevărat speciali. Ce s-a născut în 2017 brusc, fără nicio noimă sau sens, devine o adevărată bombă cu ceas sau gaură neagră a bugetului de stat. Toată lumea constată, dar premierul Florin Cîţu pare că nu ştie despre ce este vorba, iar ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, nu spune nimic.

După cum spuneam, în 2017, sătui de banii pe care i-au încasat din închirierea fostului stadion Ghencea de la Gigi Becali şi în urma unor procese câştigate în privinţa mărcii şi a numelui legendarului club Steaua, cei de la Armată s-au decis să facă din nou fotbal. Dar nu orice fel de fotbal, ci fotbal profesionist, dar din bani publici.

Au pornit din Divizia D Bucureşti sau liga a patra. Doi ani de zile s-au consumat bani publici fără ca acea echipă care în acte se numeşte CSA Steaua să reuşească măcar promovarea în Divizia C. Într-un final, s-a reuşit promovarea în eşalonul trei. În al treilea sezon, cel ciuntit de pandemia de coronavirus.

Sume uriaşe cheltuite din banul public

Ce a urmat de aici? Cifrele despre irosirea banului public sunt elocvente. Atenţie, domnule Florin Costel Talpan, jurist al CSA, sunt date oficiale. Fotbalul din interiorul Clubului Sportiv al Armatei a cheltuit în 2020 970.000 euro, aproape un milion de euro. Pentru ce s-au cheltuit aceşti bani? Pentru o promovare dintr-o ligă de amatori într-una de semi amatori.

Nu vi se pare că e cam mult? Enorm de mult? În condiţiile în care în România ni se spune că trebuie să strângem un pic cureaua, la CSA, sub oblăduirea Ministerului Apărării Naţionale, e un adevărat festin. Mare atenţie! CSA Steaua are salarii de Liga I, de prima parte a clasamentului, comparative cu cele oferite de FC Botoşani care se bate la cupele europene.

Nu! Nu voi fi populist şi patetic şi nu voi spune că banii aceştia ar trebui folosiţi pentru creşterea pensiilor de 1000 de lei. În niciun caz. Sunt banii din bugetul MApN şi acolo trebuie să rămână. Totuşi, Armata Română cred ca are mai multe nevoi, nu doar mofturi. Cred că militarii români din teatrele de operaţii din Afganistan sau alte ţări în care sunt trimişi, au nevoie de multe alte lucruri pe care nu le au.

Salarii de 5000 de euro din bani publici

Să plăteşti un fotbalist care a promovat de la Divizia D la Divizia C cu 5.000 de euro, din bani publici, nu e cam mult, totuşi? Iar aici vestea care urmează e şi mai şi. CSA e pe primul loc în Divizia C şi are mari şanse să promoveze în Liga a doua în acest sezon. Creşte nivelul eşalonului, cresc şi pretenţiile salariale.

E drept, în cadrul CSA funcţionează şi echipa de handbal băieţi, care a consumat în 2020 1.260.000 euro pentru 29 de sportivi. Atenţie, în prima ligă. Oricum o dăm, finanţarea sportului profesionist din banul public, într-o ţară cu probleme imense economice şi de infrastructură e de-a dreptul strigătoare la cer.

Totuşi, alta este marea problemă cu cel mai mare club de fotbal din istoria fotbalului românesc. Să spunem că echipa Armatei va promova în Liga a doua la finalul acestui sezon. Alţi bani, altă distracţie. Aici rămâne blocată pentru că nu ar avea drept de promovare în Liga I fiind o echipă de drept public. Ar trebui să-şi schimbe forma juridică şi să încape pe mâinile unui patron sau grup de investitori. Adică, mai pe româneşte clubul Armatei va avea nevoie de un alt Gigi Becali, pentru că de aici a pornit totul.

Dar banii cheltuiţi în toţi aceşti ani din bugetul de stat vor mai fi recuperaţi vreodată de statul român? Domnule Florin Cîţu, atunci când vreţi performanţă şi meritocraţie în sistemul public, ceea ce este absolut indubitabil în toate domeniile de activitate, nu ar trebui să vă aruncaţi un ochi şi în interiorul Ministerului Apărării Naţionale? Un libertarian adevărat ca dvs. nu cred că ar trebui să permită salarii de 5000 de euro pentru o iluzorie performanţă de a promova din Divizia D în Divizia C şi apoi în Liga a doua.

Scandalul dintre Armată şi Gigi Becali

Parcă e prea mult. Oricum, după cum spuneam totul vine din anii 90, atunci când echipele de fotbal din România au fost obligate să iasă din comunism cu totul. Echipele departamentale nu mai aveau voie să participe în campionatele profesioniste şi în cupele europene. Aşa a ajuns Gigi Becali patron la Steaua, actuala FCSB. E clar, nu discutăm aici chestiunile juridice. Judecătorii şi-au spus punctul de vedere sau urmează să-şi spună punctul de vedere pe culori, istorie, palmares, nume sau stemă. Deocamdată, pe site-ul oficial al UEFA este scris clar. Echipa patronată de Gigi Becali este trecută în dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor Europeni, cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc

Dar ce facem cu banul public cheltuit în aceşti ani? Practic, după promovarea în liga a doua Armata va cauta un nou Gigi Becali, eventual fără oi. Cel poreclit oierul a fost bun până acum câţiva ani, când încheia contracte cu Armata pentru a juca pe stadionul Ghencea şi folosea numele Steaua, apoi nu a mai fost bun. Nicio problemă! Dar ce ne facem dacă CSA chiar reuşeşte să promoveze în liga a doua şi nu reuşeşte să găsească un nou Gigi Becali, un investitor? Aviz celor optimişti! Dinamo, al doilea club ca număr de trofee din România a încăput pe mâna unor spanioli faliţi şi doar donaţiile suporterilor îl mai ţine în viaţă. Sunt extrem de puţine echipele din România care trăiesc din bani privaţi şi majoritatea trăiesc de azi pe mâine, la mila patronilor. Ce vă face să credeţi că la CSA se vor înghesui arabii, chinezii, americanii sau ruşii? Sau ne facem că schimbăm legea şi continuăm să finanţăm cluburile din bani publici prin artificii juridice?