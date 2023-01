Conform datelor oferite de Eurostat, în Uniunea Europeană datoria s-a diminuat de la 86,4% din PIB la 85,1% din PIB. Datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată că, comparativ cu trimestrul trei din 2021, datoria guvernamentală ca procent din PIB a scăzut atât în zona euro (de la 97,3% la 93%), cât și în UE (de la 89,7% la 85,1%).

La finalul trimestrului trei din 2022, cel mai ridicat nivel al datoriei guvernamentale ca procent din PIB în rândul statelor membre UE se înregistra în Grecia (178,2%), Italia (147,3%), Portugalia (120,1%), Spania (115,6%), Franța (113,4%) și Belgia (106,3%), iar cel mai scăzut în Estonia (15,8%), Bulgaria (23,1%), Luxemburg (24,6%), Danemarca (30,7%), Suedia (33,6%), Lituania (37,3%), Letonia (39,9%), Cehia (45,2%) și România (47,8%).

România a înregistrat o datorie de 48,3% din PIB în trimestrul doi din 2022 și o datorie de 48,1% din PIB în primele trei luni din 2022.

Patru state membre au înregistrat o creștere a datoriei ca procent din PIB

Comparativ cu trimestrul doi din 2022, patru state membre au înregistrat o creștere a datoriei ca procent din PIB la finalul trimestrului trei din 2022, iar 23 o scădere. Creșteri au fost în Bulgaria (1,9 puncte procentuale – pp), Cehia (1,7 pp), Franța (0,3 pp) și Suedia (0,2 pp), iar cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în Grecia (minus 5,3 pp), Cipru (minus 3,8 pp), Portugalia (minus 3,3 pp), Italia (minus trei pp) și Croația (minus 2,8 pp).

Comparativ cu trimestrul trei din 2021, datoria guvernamentală ca procent din PIB a crescut într-un singur stat membru, Cehia (4,7 pp) și a scăzut în 26 de ţări membre. Cel mai semnificativ declin s-a înregistrat în Grecia (minus 24,7 pp), Cipru (minus 15 pp), Croația (minus 11,1 pp), Portugalia (minus nouă pp), Danemarca (minus 8,8 pp), Irlanda (minus 8,4 pp), Lituania (minus 7,3 pp) şi Slovenia (minus 7,2 pp).

Inflația în zona euro a scăzut la 9,2% în luna decembrie a anului trecut

Tot de la Eurostat au venit informații acum câteva zile și referitor la inflație. Conform datelor oficiale, inflația în zona euro a scăzut la 9,2 procente în luna decembrie a anului trecut. Inflația prețurilor de consum din zona euro a scăzut în decembrie, potrivit cifrelor publicate miercuri de Eurostat, în conformitate cu o estimare preliminară anterioară.

Inflația finală a fost confirmată la 9,2% de la an la an, în scădere de la 10,1% în noiembrie. Acest lucru s-a datorat în principal inflației mai mici din sectorul energetic, prețurile energiei în bloc crescând cu 25,5% pe an în decembrie, în scădere de la o creștere de 34,9% în luna precedentă.

Inflația de bază a crescut cu 0,2 puncte procentuale, până la 5,2%, în conformitate cu așteptările consensuale și cu estimarea inițială.