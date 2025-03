Despre cum se face business în turism, am stat de vorbă cu Daniela Nedelcu, Director general DAL Travel

Capital: Cum ați ajuns de la o afacere în turism? Cât de greu a fost?

Daniela Nedelcu: În prima fază, acum 25 de ani, nu m-am gândit neapărat ca la o afacere, care s-a dovedit cu timpul ca fiind una de succes, ci la o posibilitate de a vedea lumea și de a arăta turiștilor prin prisma experienței proprii cele mai interesante și inedite colțuri ale lumii. Nu a fost greu, deoarece atunci când crezi în ceea ce faci, și-ți mai și place, cu tenacitate și profesionalism, dar și cu sprijinul unei echipe extraordinare, nimic nu mi s-a mai părut imposibil.

Circuite de excepție generate de o vastă expertiză

C: De ce ar trebui ca românii să aleagă serviciile DAL Travel? Ce vă diferențiază față de ceilalți jucători din piață?

D.N: Expertiza acumulată, diversitatea seviciilor, gradul de satisfacție al turiștilor, reflectat și în numărul și nivelul recenziilor primite, circuitele unice pe piața turistică românească, însoțitori de grup cu experiență și empatici cu turiștii, croaziere cu excursii la sol dedicate exclusiv grupului de turiști DAL Travel, circuite de tip Private Tour cu maximum 7 turiști, sunt numai câteva exemple care ne diferențiază față de ceilalți jucători din piață, și argumente pentru care românii ar trebui să aleagă serviciile DAL Travel.

C: Cât s- a investit inițial? Dar de atunci până astăzi?

D.N: Dacă vorbim din punct de vedere financiar, acum 25 de ani am investit minimul necesar legal pentru un start în acest domeniu, dar investiția cea mai importantă a fost în oamenii care aveau aceeași pasiune și dorință de a se perfecționa în permanență, formând o echipă imbatabilă. De atunci până în prezent lucrurile au evoluat, cifra de afaceri a crescut an de an, însă important de subliniat este faptul că ani la rând, ca și în prezent, mare parte a profitului a fost reînvestit în societate.

Poftiți la Revelioane exotice de top

C: Cum a mers businessul anul trecut? Dar anul acesta?

D.N: Anul trecut a fost un an foarte bun, businessul a mers foarte bine, dar în spatele acestor rezultate stă o muncă asiduă, un efort al întregii echipe pe care o conduc, o dorință permanentă de autodepășire, iar după 25 de ani, aspirăm să fim mereu cea mai bună versiune a noastră. Primele două luni ale acestui an au avut o dinamică fără precedent la capitolul rezervări, acest fapt datorându-se și faptului că în acest moment suntem singura agenție tour-operatoare care a lansat deja programele turistice până la sfârșitul anului, inclusiv Revelioanele pentru anul 2026!

C: Care este cel mai cumpărat sejur de la dvs.?

D.N: DAL Travel este agenția de turism cunoscută pentru circuitele turistice de grup din întreaga lume, circuite care se desfășoară pe toate continentele, însă cele din Asia ocupă primul loc în preferințele turiștilor.

Acum este forma optimă

C: Aveți gânduri de extindere în țară? Dar peste hotare?

D.: Nu avem acest aspect în intenție, deoarece derulăm colaborări cu peste 250 de agenții revânzătoare din întreaga țară, agenții care revând circuitele noastre de grup. În plus, am adăugat în portofoliul nostru plecări și din marile orașe ale țării, precum Cluj, Iași, sau Sibiu, pentru a reduce disconfortul pentru turiștii care locuiesc în aceste orașe, care ar trebui să vină întâi la București și, după, să zboare mai departe conform programului turistic achiziționat.

Nu mi-am propus să ne extindem peste hotare, deoarece principalul produs turistic al agenției DAL Travel sunt circuitele turistice de grup cu însoțitor român. Nu este de neglijat însă faptul că din ce în ce mai multe persoane din străinătate doresc să se alăture grupurilor DAL Travel.

Marea panică: pandemia

C: Care au fost cele mai mari provocări de până acum?

D.N: Perioada pandemiei rămâne una dintre cele mai mari provocări prin care am trecut, pe care am depășit-o fără să concediez oamenii din echipa mea, perioadă în care s-a lucrat de acasă la proiecte de viitor, cu toată speranța și încrederea că se va reveni la normalitate în cel mai scurt timp. Sper să nu ne mai confruntăm niciodată cu acest tip de provocare și să ne bucurăm de liniște și pace, esențiale pentru domeniul nostru de activitate, dar și pentru viețile noastre în general.