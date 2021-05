Daniela Crudu a spus de ce a fost bătută de fostul iubit. Ce l-a determinat să recurgă la un astfel de gest

Invitată în emisiunea ”Xtra Night Show” de la Antena 1, Daniela Crudu a vorbit despre un episod dur din viața sa, atunci când a fost bătută cu brutalitate de fostul iubit croat.

Ea a povestit că acesta era un bărbat extrem de gelos, dar că nu s-a gândit nicodată că acesta ar deveni violent. Fosta asistentă TV a precizat că, înainte de violență, au existat câteva episoade care i-au dat de gândit, dar nu s-a așteptat niciodată la o astfel de reacție.

„Asta l-a speriat (n.r. – când a văzut câtă lume o cunoaște). Am fost la ski, la Poiană, și când a văzut că toată lumea făcea poze cu mine a zis: „ce se întâmplă aici? ești cunoscută în zona asta”. I-am zis că da. După aia am fost în Bosnia Herțegovina și după ne-am întors și am intrat pe la Vamă și mă cunoșteau și acolo. El credea că sunt vedetă pe Instagram, apoi i-am zis. A rămas mască, nu a reacționat, dar când am venit aici la club aici împreună, au venit niște băieți să-mi dea o șampanie la masă și s-a enervat atunci și de acolo a început scandalul”, a spus Daniela Crudu.