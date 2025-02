Confirmând poziția de lider de piață câștigată în 2023

Capital: Aveți o companie producătoare de materiale de construcții? Cum se construiește un astfel de business?

Daniel Şologon: CEMACON este un business antreprenorial românesc, liderul pieței și cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital autohton din România. Compania este deținută integral de Pavăl Holding și are o istorie de peste 55 de ani în industrie.

Producția de cărămidă presupune investiții foarte mari, know-how foarte specializat și un nivel crescut de responsabilitate.

În 2011, am acceptat provocarea de a face parte din echipa de conducere a unei companii aflate într-o situație financiară critică. În loc să privim dificultățile ca pe un obstacol, le-am transformat într-o oportunitate. Am restructurat afacerea, am renegociat creditele și am repoziționat brandul pe piață.

În 2022, am preluat conducerea companiei și am impus un ritm accelerat de dezvoltare prin proiecte de noi fabrici și prin achiziții de companii, beneficiind de sprijinul acționarilor.

Vine și a patra platformă industrială

Astăzi, Cemacon înseamnă 400 de angajați care lucrează pe 7 linii de producție aflate pe 3 platforme industriale; lucrăm la a patra. Din 2023, Cemacon produce, pe lângă blocuri ceramice și buiandrugi, și o gamă diversificată de plăcuțe de cărămidă aparentă obținute din argilă românească printr-o tehnologie de top, cu o amprentă de carbon mult redusă față de tehnologiile tradiționale.

Dezvoltarea unui business de succes în construcții înseamnă excelență nu doar în producție, ci și comercială și se bazează pe parteneriate puternice pe termen lung. Contează inovația, eficiența operațională și agilitatea de a veni cu strategii câștigătoare într-o piață foarte dinamică. Am dezvoltat CEMACON prin investiții continue în fabrici, tehnologii sustenabile și o echipă motivată. Într-un sector dominat de corporații multinaționale, cheia succesului este adaptabilitatea și capacitatea de a oferi soluții premium la costuri competitive.

Cum se câștigă cota de piață

C: Cum a fost anul 2024, comparativ cu anii precedenți?

D.Ș: În industria materialelor pentru construcții rezidențiale, piața a suferit în ultimii ani. Inflația crescută și dobânzile mari au afectat cererea, însă considerăm că s-a atins deja un nivel de plafon și ne așteptăm ca această tendință să se inverseze începând cu 2025, când vom vedea o stabilizare și, în a doua jumătate a anului, chiar o ușoară creștere.

Cu toate acestea, chiar și într-un context negativ, Cemacon a performat, confirmând poziția de lider de piață câștigată în 2023. În timp ce competitorii noștri, corporații mari, au ales închiderea fabricilor, la Cemacon am găsit soluții de eficientizare și de adaptare astfel încât să avem continuitate și să câștigăm cotă de piață, venind inclusiv cu produse noi și pregătindu-ne pentru accesarea exportului. Am folosit această perioadă pentru a accelera inovarea și optimizarea proceselor.

Am modernizat fabricile, ne-am extins gama de produse și am investit în dezvoltarea echipei. În 2025, suntem pregătiți să profităm de noile oportunități și să ne consolidăm poziția de lider.

Pandemia: volatilitate macroeconomică și panică socială

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

D.Ș: Pandemia a fost o lecție despre reziliență și agilitate. Am traversat perioade dificile, în care șantierele de construcții au fost nefuncționale, noi eram nevoiți să punem pe pauză producția și să implementăm măsuri de protecție sporite în unitățile noastre. În succesiunea dintre pandemie și începerea războiului din Ucraina, ne-am confruntat cu creșteri bruște ale prețurilor la materii prime, energie și servicii, în plus față de volatilitatea macroeconomică și panica socială.

În perioada tulbure de la începutul pandemiei, în loc să reacționăm prin tăieri de costuri agresive, am decis să investim. Am retehnologizat fabricile, am optimizat procesele și am susținut echipa. Această strategie ne-a permis nu doar să supraviețuim, ci să ieșim din criză mai puternici, cu o companie mai eficientă și mai bine pregătită pentru viitor.

Restricțiile pentru populație din perioada pandemiei au stimulat cererea de construcții noi și au fost o oportunitate de creștere a afacerii.

C: Care sunt cele trei direcții de business care oferă stabilitate business-ului dvs.?

D.Ș: Performanța dovedită de CEMACON se fundamentează pe calitatea echipei, pe ecosistemul de clienți și furnizori construit pe modelul câștig-câștig, pe abordarea strategică agilă și pe investiții continue în tehnologie și optimizare. Toate acestea fiind făcute sustenabil și cu responsabilitate față de comunități și mediu.

Transformarea CEMACON într-un lider urmează câteva direcții strategice. În primul rând, ne extindem geografic prin deschiderea de noi unități de producție pentru a deservi eficient piețele. În al doilea rând, investim continuu în diversificare și inovare, dezvoltând produse eficiente și adaptate nevoilor pieței, asigurându-ne competitivitatea și relevanța.

În cele din urmă, aplicăm politici sustenabile, investim în tehnologii verzi, eficiență energetică și economie circulară pentru a reduce impactul asupra mediului.

Ordonanța sărăciei?

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

D.Ș: Momentul schimbărilor nu e cel mai bun pentru industria noastră și piață în general. Cererea este la nivel minim, iar măsurile ordonanței nu vizează stimularea revenirii, cum ar fi fost de dorit. Am resimțit puternic impactul acestor măsuri și mai ales anularea completă a facilităților pentru angajații din construcții, dar am pus pe primul loc stabilitatea echipei. Am compensat parțial sau total salariile afectate pentru a ne asigura că oamenii noștri rămân motivați. Consider că oferindu-le colegilor un mediu de lucru stabil și recompensându-i corect, aceștia se vor menține competitivi și pregătiți pentru provocările viitoare. Impactul acestor compensări la nivelul grupului CEMACON este de peste 8.5 mil RON la nivelul întregului an 2025. O considerăm o investiție prin care le garantăm partenerilor că vom continua să oferim cele mai bune produse și servicii de pe piață.

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

D.Ș: Chiar dacă suntem o companie industrială și operăm cu linii de producție puternic automatizate, resursa umană motivată și bine pregătită e ceea ce generează performanța, în primul rând; de aceea, oferim pachete salariale competitive, în toate locațiile unde funcționăm. Am articulat în ultimii 10 ani un sistem eficace de management al performanței și reușim să recompensăm performanța cu bonusuri foarte solide. În prezent, venitul mediu net lunar depășește 8.000 de RON, incluzând bonusuri și beneficii.

Cifra de afaceri: 234 milioane lei

C: Ce cifră de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

D.Ș: În anul precedent, am avut o performanță solidă, încheind cu o cifră de afaceri brută de aproximativ 234 milioane lei. Pentru anul 2025, suntem optimiști și ne bugetăm să creștem rezultatele.

C: Ce așteptări aveți de la autorități?

D.Ș: Am aprecia de la autorități să asigure transparență în procesele și deciziile care ne afectează, să comunice proactiv și responsabil și să asigure predictibilitate. De exemplu, din statutul de câștigător al unei finanțări pentru o fabrică nouă prin programul Construct Plus, ne-ar folosi să avem din partea Guvernului claritate și predictibilitate pe program.

C: Care ar fi trei măsuri de luat de Guvern pentru ca lucrurile să meargă mai bine în afaceri?

D.Ș: Aș aprecia în mod deosebit ca sprijinirea antreprenoriatului autohton să fie pe lista de priorități a guvernului; companiile care reinvestesc profitul în România ar trebui să beneficieze de susținere pentru dezvoltare.

De asemenea, un cadru de competitivitate și predictibilitate a costurilor cu energia, gazele și electricitatea, ne-ar stimula puternic performanța.

Sportul, călătoriile și lectura

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

D.Ș: La Cemacon, datorită acționarului puternic pe care îl avem, avem o deschidere mare spre diversificare. Dar și abordarea de noi zone de business. Domenii precum materiale de construcții inovatoare sau valorificarea reciclării prezintă oportunități semnificative.

C: Ce hobby își permite un CEO?

D.Ș: Odată cu asumarea răspunderii de CEO, mi-am asumat un program intens și o implicare profundă în companie. În același timp, în familie mi-am asumat și mai mult. Iar soția și cei 6 copii mă bucură și îmi sporesc dragul de viață și bucuria.

Sportul, călătoriile și lectura sunt esențiale pentru echilibrul personal și profesional.

C: Aveți nepalezi, srilankezi sau indieni în echipă? Cum sunt ca profesioniști?

D.Ș: Angajații imigranți vin cu provocări și cu un efort de a-i integra în organizație. Avem câțiva astfel de angajați și avem experiență în a-i pune în valoare. Suntem deschiși către profesioniști care împărtășesc valorile noastre, indiferent de origine. Valoarea unei echipe vine din diversitate, din competență și din cultura muncii.