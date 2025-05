Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a anunţat o intenţie de reformă profundă a sistemului de supraveghere şi coordonare a învăţământului preuniversitar: desfiinţarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi înlocuirea acestora cu centre regionale în următorii zece ani. Deşi măsura ar marca o schimbare de paradigmă în organizarea sistemului educaţional românesc, ministrul recunoaşte că nu poate fi pusă în aplicare imediat.

„Unele lucruri sună bine, dar duc spre ipocrizie. Eu vorbesc de depolitizare şi am spus: politica se opreşte la poarta şcolii. Asta înseamnă că directorii să dea concurs şi să fie protejaţi după aceea, că degeaba dau concurs şi după aceea nu-i protejezi şi tot politic îi numeşti. Politicul trebuie controlat drastic odată ce vorbim de şcoală.

În cadrul Inspectoratului sau a structurii, cum o să o numim în viitor, şi acolo am spus că avem nevoie de profesionalizare, concurs pe post la nivelul inspectorilor şi pe management, şi pe discipline, deci nu am vorbit de inspectori în general, care trebuie să fie protejaţi, dar în acelaşi timp am spus că cel care coordonează unitatea respectivă trebuie să fie numit politic”, a declarat Daniel David într-o conferinţă de presă susţinută miercuri.