Dani Mocanu are iar probleme cu legea, după ce el și alte trei persoane din jurul său au fost trimise în judecată pentru tentativă de omor, de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Dani Mocanu, fratele său Nando și alți doi bărbați au fost trimiși în judecată, după ce în urmă cu trei luni au fost filmați când băteau doi bărbați într-o benzinărie din Pitești.

Cântărețul se afla deja în arest la domiciliu, iar acum va fi judecat și pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Dacă va fi găsit vinovat, Dani Mocanu riscă ani buni de închisoare. Astfel, el nu va mai fi arestat la domiciliu și trimis direct în închisoare.

Primele declarații ale lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a făcut primele declarații după ce a fost trimis în judecată de către procurori pentru tentativă de omor.

„A fost întocmit rechizitoriul, trimis în judecată și acum urmează să ne judecăm. Va dura oricum. Eu sunt convins că se va face dreptate, așa cum am spus și în trecut, am avut și am încredere în instanță pentru că totdeauna s-a făcut dreptate în ceea ce privește numele meu. Când am ajuns în fața instanței, domnii judecători au judecat ceea ce au avut pe masă, nu ceea ce au avut în față. Judecau dosarul și s-a făcut dreptate, nu pe mine. Și la fel și de această dată, am ferma convingere că se va face dreptate și că se va clarifica situația.”, a declarat Dani Mocanu, la Antena Stars.

Dani Mocanu respinge acuzațiile

De asemenea, Dani Mocanu neagă acuzațiile și spune că nu a fost vorba de tentativă de omor, ci doar de o simplă bătaie.

„El în momentul de față este reținut, dar este așteptat să vină acasă, vă începe judecata și pentru el. El a fost surprins de camerele de la banezinarie în momentul în care îl lovește pe acel băiat, însă nici gând să fie vorba de o tentativă de omor, exclus așa ceva. O tentativă de omor se produce altfel, nu așa. El a lovit, nu a avut intenția de a-i curma viața.”, a mai spus Dani Mocanu.