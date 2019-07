Premierul Viorica Dăncilă și-a anunțat marți, în mod oficial, candidatura pentru poziția de președinte al României, din postura de candidat al PSD. Dăncilă a lansat un avertisment extrem de dur pentru colegii săi de partid care vor aduce declarații publice care să lezeze candidatul PSD la prezidențiale. Adică pe ea însăși.

”Am ascultat părerile tuturor organizațiilor județene. Cred că este pentru prima oară când în cadrul unui Comitet Executiv Național fiecare membru și-a spus părerea în legătură cu viitoarea campanie electorală, cu politica de alianțe dar, ceea ce este mai important, susținerea candidaturii la alegerile prezidențiale. (…) Cei care vor ieși în spațiul public cu diferite afirmații, diferite opinii care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale vor fi sancționați. (…)

Acest vot mă onorează, ma responsabilizează, în același timp, pentru că știu că nu o să intru într-o luptă ușoară. Știu că partidul pleacă dintr-o situație dificilă din punct de vedere electoral, dar am încredere în mine, am încredere în colegii mei, în puterea noastră de a ne mobiliza”, a spus Viorica Dăncilă.

”Da, eu cred că am șanse. Și cred că am șanse și în fața președintelui Klaus Iohannis pentru că întotdeauna am demonstrat că pot fi și premierul tuturor românilor, deci pot fi și președintele tuturor românilor.

Am demonstrat că pentru mine este important consensul, este important echilibrul, este importantă solidaritatea, este important ceea ce fac pentru România și pentru români.

Eu cred că perioada în ‘românii mei’ și ‘românii altor partide’, în ‘Guvenul meu’ și ‘Guvenul altor partide trebuie să înceteze”, a adăugat ea.

Te-ar putea interesa și: