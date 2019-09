Luni, 30 septembrie, Opoziția va depune la Parlament moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă. Documentul se va intitula ”Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”.

Liderul PNL, Ludovic Orban, susține că moțiunea a fost semnată până acum de 237 de parlamentari de la toate partidele. Inclusiv aleși ai PSD și-au pus semnătura pe moțiunea de cenzură, insistă Orban, care declară că alți parlamentari, mai mulți de zece la număr, sunt în prezent angajați în discuții, fie pentru semnături, fie pentru susţinerea moţiunii.

Potrivit textului moțiunii, Opoziția va propune un guvern suplu, format din maximum 15 ministere, după demiterea Cabinetului Dăncilă și ”investiții publice majore”, informează g4media.ro.

”Această moţiune de cenzură porneşte de la o realitate incontestabilă. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. În orice democraţie funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor”, se arată în debutul moțiunii de cenzură.

”Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială pentru intrarea României în normalitate. Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din temelii (…) Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată (…) Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră (…) vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin servicii publice de cea mai bună calitate”, se mai arată în textul moțiunii de cenzură.

Principalele critici la adresa guvernului cuprinse în moțiune acuză faptul că: Viorica Dăncilă a folosit funcția de prim-ministru ca pe ”un instrument de vendetă personală împotriva adversarilor politici”, că ne confruntăm cu ”Lipsa de competenţă” sau ”impotenţa guvernării”, că ”guvernele PSD nu au demarat niciun proiect major pentru infrastructura românească” și că avem dea face cu o absorbție slabă a fondurilor europene.

Alte teme prinse în textul moțiunii de cenzură sunt: lipsa acută a investiţiilor, alungarea investitorilor străini, ”confiscarea” de la companiile profitabile de stat a miliarde de euro, dublarea în timp record a deficitului de cont curent, înrăutățirea tuturor indicatorilor economici, ignorarea avertismentelor instituţiilor financiare.

Se vorbește și despre proasta pregătire a noului an școlar, nerespectarea promisiunilor de construire a celor opt spitale regionale, tentativele de blocare a votului pentru românii din diaspora, blocarea de către PSD a abrogării legii recursului compensatoriu, lipsa eforturilor pentru combaterea infracționaliității, precum și despre lipsa măsurilor împotriva conducerilor Televiziunii și Radioiului publice.

Voci din zona Opoziției apreciază că moțiunea va fi depusă în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cel târziu pe 8 octombrie.

