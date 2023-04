De ce s-a retras Dana Nălbaru din viața publică?

În urmă cu ceva timp, fosta solistă a trupei Hi-Q a decis să numai fie o persoană publică, dar mulți nu știau care este motivul pentru care a ales asta.

Formația Hi-Q s-a destrămat în anul 2014, când cei trei membri, Dana Nălbaru, Mihai Sturzu și Florin Grozea au decis să meargă pe drumuri separate. În urmă cu opt ani, Dana Nălbaru a decis să se retragă din viața publică. Acum, aceasta a acceptat invitația la podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”.

Dana Nălbaru a dezvăluit ce a decis să facă la vârsta de 33 de ani

Fosta solistă, în vârstă de 46 de ani și-a deschis sufletul și a vorbit, fără ocolișuri, despre viața sa din prezent. Ea a dezvăluit că la 33 de ani s-a pocăit după ce l-a descoperit pe Dumnezeu și a povestit prin ce cumpănă mare a trecut familia ei, când a fost la un pas să-și piardă băiețelul.

„La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele. (…) Am învățat că pot să fiu fericită cu puține lucruri, că nu e nimic mai prețios decât să rămân în Dumnezeu și tot ce fac în fiecare zi a vieții mele fac avându-l pe el ca reper”, a spus fosta solistă, adăugând că acum este „Dana Nălbaru, roaba lui Iisus”.

Fiul fostei soliste a avut probleme grave de sănătate. Cine i-a dat putere Danei să treacă peste această cumpănă?

Dana Nălbaru a mai mărturisit că în urmă cu mai bine de un an, fiul ei a avut probleme grave de sănătate și a trecut printr-o operație grea, fiind chiar la un pas să-și piardă viața.

„Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem. Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine. M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui”, a mărturist Dana Nălbaru.

Întrebată despre motivul pentru care a renunțat la viața publică, Dana Nălbaru a spus că așa a vrut și așa a simți. „Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult pentru mine, să spunem așa, mi-au făcut rău sufletește”, a spus soția lui Dragoș Bucur.

De asemenea, Dana Nălbaru a povestit că înainte de a se pocăi avea foarte multe frici, însă acestea au dispărut după ce a descoperit credința. Mai mult, susține că în prezent trăiește cea mai bună perioadă din viața sa și este extrem de fericită.